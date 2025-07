Laufend Gutes tun: Spende für den Hamburger Stadtpark

Mit jedem Kilometer den Hamburger Stadtpark stärken: So werdet ihr Charity-Starter beim MOPO Team-Staffellauf

Beim MOPO Team-Staffellauf habt ihr die Möglichkeit, mit jedem Schritt ein Zeichen für den Erhalt des Hamburger Stadtwaldes zu setzen. Wer als Charity-Starter dabei ist, zahlt pro Startplatz nur 5 € extra – das macht 25 € pro Staffel, die zu 100 Prozent an den Stadtpark Verein Hamburg e.V. fließen. So unterstützt ihr direkt die Pflege, den Schutz und die Weiterentwicklung einer der größten und beliebtesten Parkanlagen Europas.

Stephan Schütze / B2Run

Jetzt als Charity-Team anmelden: Schickt einfach eine E-Mail an info@teamstaffellauf.de.

Der Hamburger Stadtpark ist seit über 100 Jahren ein Ort der Erholung, Begegnung und Naturvielfalt – über 200.000 Menschen genießen an sonnigen Wochenenden die grüne Oase mitten in der Stadt. Damit das so bleibt, engagiert sich der Stadtpark Verein Hamburg e.V. seit 2001 mit viel Herzblut dafür, dieses Garten- und Kulturdenkmal zu bewahren und für kommende Generationen zu erhalten. Jeder Charity-Startplatz trägt dazu bei – lauft mit und zeigt euer Engagement für Hamburgs grüne Lunge!