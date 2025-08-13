Erst rennen, dann schlemmen: Das große Picknick beim MOPO Team-Staffellauf

Laufen macht hungrig – und genau deshalb gehört das Picknick im Hamburger Stadtpark seit jeher zum MOPO Team-Staffellauf dazu. Auch 2025 wartet auf jedes Teilnehmerteam nach dem Rennen ein prall gefüllter Picknickkorb, um den sportlichen Erfolg gemeinsam mit Kollegen, Freunden oder der Familie zu feiern.

Was steckt im Picknickkorb?

In diesem Jahr sorgt dm für den Inhalt und packt eine bunte Mischung an Leckereien und Snacks hinein. Egal ob herzhaft, süß oder gesund – für jede und jeden ist etwas dabei. Damit steht einem gemütlichen Ausklang des Abends nichts mehr im Wege.

Mopo Team Staffellauf / DAK Der Picknickkorb 2025

Von der Kühlhalle auf die Wiese

Damit die mehr als 2000 Körbe pünktlich und frisch im Stadtpark ankommen, übernimmt Dachser Food Logistik den kompletten Pack- und Transportprozess. Wenige Tage vor dem Startschuss heißt es für die Auszubildenden: „Wir packen das!“ – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In der kühlen Lagerhalle füllen sie die Körbe mit viel Engagement, bevor diese sicher gelagert und zum Veranstaltungstag in den Stadtpark gebracht werden.

Gemeinsam genießen

Nach der letzten Staffelübergabe heißt es dann: Decke ausbreiten, Korb öffnen und genießen. So wird der MOPO Team-Staffellauf nicht nur zum sportlichen, sondern auch zum kulinarischen Highlight des Sommers.