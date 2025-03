Restaurant Poppenbüttel: Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen im Alstertal

ANZEIGE

Das Schweinske Restaurant Poppenbüttel ist besonders schön gelegen im Alstertal. Umgeben von Naturschutzgebieten lässt sich dieses Restaurant wunderbar als Start- oder Endpunkt für einen Spaziergang oder eine Radtour in der Natur nutzen. Mit seiner aufklappbaren Fensterfront und dem kleinen Außenbereich bietet das Restaurant bei jedem Wetter die Möglichkeit zur Entspannung in gemütlicher Atmosphäre.

Restaurant Poppenbüttel: Frühstück und dann ab in die Natur

Täglich ab 9 Uhr gibt es in Poppenbüttel frühstück für Genießer. Am Wochenende kann man in der Wohlfühlumgebung sogar bis 14 Uhr selbstgebackene Brötchen, frisches Rührei und Bowls mit hausgemachtem Granola schlemmen, während das Team duftenden Kaffee und andere Heißgetränken auffährt. Wer also dazu neigt, morgens etwas länger zu frühstücken und dabei ausgiebig mit guten Freunden schnackt, ist im Restaurant Poppenbüttel genau richtig.

Doch lieber noch länger schlafen? Dann ist der wöchentlich wechselnde Mittagstisch vielleicht sogar eine noch bessere Wahl. Eventuell gepaart mit einem Cocktail? Im Restaurant Poppenbüttel gibt es nämlich auch eine Cocktail Happy Hour.



Gute deutsche Küche genießen: Schnitzel und noch viel mehr

Restaurantgenuss zu fairen Preisen gibt es bei Schweinske seit 40 Jahren. So lange widmen sich die Restaurants hingebungsvoll der frischen, deutschen Küche und allem, was einfach glücklich macht. Die Auswahl ist groß: kreative Schnitzelvariationen, Grillgerichte, schmackhafte Ofenkartoffeln, bunte Salate, saftige Burger und vieles mehr. Ob Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen: Hier ist für jeden Hunger und Geschmack etwas dabei.

Die Schnitzel (Pute oder Schwein) werden auch im Restaurant Poppenbüttel täglich frisch zubereitet. Das Schweineschnitzel stammt aus der Oberschale. Die speziell abgestimmte Panade und Fettmischung sorgen beim Braten für den unverwechselbaren Geschmack: innen saftig – außen knusprig! Es gibt auch ein veganes Schnitzel.

Die Schweinske-Historie

Es begann mit einem Berliner Telefonbuch. Da kommt nämlich der Name Schweinske her. 1983 haben Marco Hölder und Udo Ulrich das erste Schweinske Restaurant in Barmbek eröffnet. Ein Kneipen-Restaurant mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen. Das alles zu extrem günstigen Preisen. Der Schweini (der wahre Burger) wurde ein Jahr später erfunden und ist bis heute einer derBestseller.

Als Hamburger Original hat sich Schweinske besonders in der Hansestadt ausgebreitet und fast in jeder Nachbarschaft seinen Nasenabdruck hinterlassen. Die meisten Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben „ihr eigenes Stammschweinske“. Auch weiter in den Norden hat es Schweinske gezogen. In Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg findet ihr Schweinske auch.

Schweinske Poppenbüttel

Harksheider Straße 2, 22399 Hamburg

Telefon: 040 / 606 98 73