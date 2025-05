Neu im Job – und jetzt? Das ist in der Probezeit wichtig

ANZEIGE

Der erste Arbeitstag ist geschafft, der Vertrag unterschrieben – aber was bedeutet eigentlich „Probezeit“? Für viele ist sie eine Zeit der Unsicherheit, dabei steckt in ihr auch eine echte Chance: sich beweisen, das Team kennenlernen und prüfen, ob der neue Job wirklich passt. Was während dieser Phase gilt – von Urlaub bis Krankmeldung – und wie du einen guten Eindruck hinterlässt, erklären wir dir hier.

1. Warum gibt es überhaupt eine Probezeit?

Die Probezeit ermöglicht Arbeitgebenden wie Arbeitnehmenden ein erstes Kennenlernen – ohne lange Kündigungsfristen. Sie ist rechtlich auf maximal sechs Monate begrenzt und kann, muss aber nicht im Arbeitsvertrag stehen. Nur bei Ausbildungen ist sie gesetzlich vorgeschrieben (1–4 Monate).

In der Probezeit gilt eine Kündigungsfrist von zwei Wochen – ganz ohne Angabe von Gründen. Sonderfall: Schwangere stehen auch in der Probezeit unter besonderem Kündigungsschutz.

2. Urlaub während der Probezeit – geht das?

Ja, auch in der Probezeit hast du einen Anspruch auf Urlaub – allerdings nicht sofort auf den vollen Jahresurlaub. Für jeden vollen Monat im Unternehmen erwirbst du ein Zwölftel deines Jahresurlaubs. Bei 30 Urlaubstagen im Jahr sind das 2,5 Tage pro Monat. Den gesamten Anspruch bekommst du dann nach sechs Monaten Betriebszugehörigkeit.

3. Krank in der Probezeit – und jetzt?

Wenn du krank wirst, ist das natürlich kein Kündigungsgrund. Aber Achtung: In den ersten vier Wochen zahlt der Arbeitgeber noch keinen Lohn im Krankheitsfall. Hier springt in der Regel die Krankenkasse mit Krankengeld ein. Ab der fünften Woche übernimmt der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung. Wichtig zu wissen: Die Probezeit verlängert sich durch Krankheitstage nicht automatisch.

4. Nutze die Probezeit – auch für dich!

Nicht nur du wirst auf die Probe gestellt – nutze die Zeit, um selbst zu prüfen, ob der Job zu dir passt. Stell dir folgende Fragen:

Passen die Aufgaben zu meinen Erwartungen?

Wie ist das Teamklima?

Stimmen die Werte und die Unternehmenskultur mit meinen Vorstellungen überein?

Fühle ich mich wohl?

Sehe ich eine Perspektive?

Passt der Job nicht zu dir? Kein Problem – auf Karriere Hamburg warten neue Chancen auf dich.

5. So überzeugst du in der Probezeit

Wenn du bleiben möchtest, solltest du auch zeigen, dass du zur Firma passt:

Sei pünktlich und verlässlich.

Zeig Interesse an Prozessen und Strukturen.

Bring dich aktiv ins Team ein.

Übernimm Verantwortung und bring eigene Ideen ein – aber mit Fingerspitzengefühl.

Ein kleiner Einstand nach ein paar Tagen oder Wochen ist eine nette Geste und schafft Nähe im Team.

Nicht jede Probezeit führt zum Traumjob – aber auf Karriere Hamburg findest du vielleicht den nächsten.