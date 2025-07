Büroreinigung in Hamburg und Norderstedt – und noch viel mehr

ANZEIGE

Wer eine Büroreinigung in Hamburg und Norderstedt buchen möchte, Teppiche zu reinigen oder Großküchen zu putzen hat, ist bei Complett Gebäude-Service in Norderstedt goldrichtig. Der familiengeführte Meisterbetrieb ist seit 1988 aktiv und kümmert sich als Dienstleister um weit mehr als nur das Saubermachen: Angeboten wird ein breites Spektrum an Leistungen rund um Gebäude, Außenflächen und Spezialreinigung. Auch die Beseitigung von Schäden nach Brand- und Wasserschäden oder Einbrüchen gehört dazu.

Complett Gebäude-Service: Büroreinigung, Fensterreinigung und vollumfassendes Leistungsspektrum

Zum Portfolio gehört die klassische Gebäude- und Büroreinigung in Hamburg, Norderstedt und Umgebung – also die regelmäßige Unterhaltsreinigung von Büros, Praxen und Treppenhäusern, dazu Grundreinigungen, Fensterreinigung und Teppichpflege. Auch die Entfernung von Grafitti, Hygienedienste und Desinfektionsmaßnahmen gehören zur Palette der Dienstleistungen von Complett Gebäude-Service. Wer eine Baustelle sauber abschließen möchte, kann eine professionelle Bauschlussreinigung buchen – inklusive Sichtung möglicher Baumängel. Ebenfalls im Angebot ist die Reinigung von Großküchen und Kantinen, bei der unter anderem Fettablagerungen entfernt und alle Oberflächen hygienisch aufbereitet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt neben Gebäude- und Büroreinigung ist die Garten- und Außenanlagenpflege. Dazu zählen Rasenmähen, Hecken stutzen, Laub entfernen und die Reinigung von Gehwegen oder Parkplätzen. Ergänzt wird das Ganze durch Angebote wie die Sanierung nach Brand- oder Wasserschäden. Und wer seine Wohnung neu einrichten will, kann im firmeneigenen Studio sogar Vorhänge, Bodenbeläge oder Dekostoffe aussuchen – inklusive fachkundiger Beratung.

Innungsgeprüfte Gebäudereinigung mit Sitz in Norderstedt

Die Firma ist Mitglied der Landesinnung des Gebäudereiniger-Handwerks Nord und setzt auf schnelle, fachgerechte und saubere Ausführung aller Arbeiten – unabhängig von Größe und Art des Objekts. Die Partner für Reinigungsmittel von Complett Gebäude-Service sind ISO-zertifiziert und die Qualität des Unternehmens zeichnet sich durch sorgfältig ausgewählte, stetig geschulte und versicherte Reinigungskräfte aus.

Der Betrieb hat seinen Sitz am Hans-Böckler-Ring 49 in 22851 Norderstedt. Erreichbar ist Complett Service Hamburg telefonisch unter 040 / 524 00 96 oder per E-Mail an info@complett-hamburg.de. Alle Leistungen und weitere Informationen finden sich auf der Webseite www.complett-hamburg.de.