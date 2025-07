Comedy in Hamburg: Quatsch Comedy Club auf der „Queen”

ANZEIGE

Alle Mann an Bord! Deutschlands bekanntester Comedy Club ist zurück in seinem Heimathafen Hamburg – und zwar an Bord des historischen Raddampfers „Queen“. Die neue Lachzentrale im Hafen liegt direkt an der Überseebrücke, eingerahmt von Landungsbrücken und Elbphilharmonie. Hier warten auf euch unvergessliche Lach-Momente!

Was vor über 30 Jahren als der Grundstein der deutschen Comedy anfing, gilt heute landesweit als eine der besten Adressen für neue Comedy. In der „Live Show“ des Quatsch Comedy Club begegnet dem Publikum jede Woche ein neues Spaß-Quartett aus vier unterschiedlichen Club-Comedians und einem Moderator. Hier geben sich etablierte Comedy-Legenden und vielversprechende Newcomer das Mikro in die Hand. Die stetig wechselnde Besetzung garantiert, dass für jeden Lachnerv und jede Humorfarbe das Passende dabei ist.

„Quatsch Comedy Club“: Seit über 30 Jahren Garant für spritzige Comedy in Hamburg

Obwohl die „Queen“ erst seit zwei Jahren die neue Heimat des Clubs ist, reicht die Geschichte des Quatsch Comedy Club in Hamburg weit zurück: Bereits 1992 öffnete das Format zum ersten Mal seine Pforten – damals noch zu Gast in der Kantine des Deutschen Schauspielhauses. Damit wurde der Quatsch Comedy Club zur ersten festen Comedy-Bühne Deutschlands. Später eroberte die TV-Show auf ProSieben die heimischen Sofas – und der Rest ist Geschichte. Was einst als Pionierprojekt begann, ist heute eine renommierte Bühne für die besten Gags und die Comedy-Stars von morgen – Woche für Woche, mit neuen Shows und frischen Pointen.

Im „Quatsch Comedy Club“ geben sich Stars wie Hannes Bender und vielversprechende Newcomer die Klinke in die Hand - und sorgen garantiert für Lacher! Noah Fuchs Im „Quatsch Comedy Club“ geben sich Stars wie Hannes Bender und vielversprechende Newcomer die Klinke in die Hand – und sorgen garantiert für Lacher!

Wer Comedy liebt, sollte sich diesen Club-Abend auf dem Wasser nicht entgehen lassen. Die Location ist besonders, die Stimmung elektrisierend – und die Shows sind jede Woche anders. Besser kann man einen Abend in Hamburg kaum verbringen.

Tickets:

Ticketshop: https://quatsch-comedy-club.de/tickets/

Ticket-Hotline: 030 629 329 27



Adresse:

Quatsch Comedy Club Hamburg

An Bord des Raddampfers „Queen“

An der Überseebrücke, 2. Ponton Links

20459 Hamburg