Reformhaus® Manuka Honig – Heilkraft, die begeistert

Manuka-Honig wird immer beliebter – aus gutem Grund. Dieser besondere Honig von den Manuka-Sträuchern aus abgelegenen Regionen Neuseelands ist bekannt für seine zahlreichen gesundheitsfördernden Eigenschaften und den angenehm intensiven Geschmack. Die vielen positiven Erfahrungen und vielversprechenden Forschungsergebnisse führten zu der weltweiten Erfolgsgeschichte des Manuka-Honigs. Und Wissenschaftler entdecken immer mehr Wirkungen und Anwendungsbereiche. Wichtig ist eine laborgeprüfte Qualität.

Die Anwendungsgebiete von Manuka-Honig sind vielseitig. Als traditionelles Hausmittel kann er unter anderem zur Stärkung des Immunsystems, bei Infekten, bei Erkrankungen der Haut oder des Magen-Darm-Traktes und zur

Wundheilung eingesetzt werden.

Reformhaus®

Wie wirkt Manuka-Honig?

Manuka-Honig wirkt gegen zahlreiche schädliche Bakterien, auch gegen antibiotikaresistente. Es wird vermutet, dass der Wirkstoff Methylglyoxal (MGO) die Zellwände der Bakterien zerstört und ihren Energiestoffwechsel blockiert.Dabei wird die gesunde Bakterienflora nicht gestört und gleichzeitig das Gewebe durch den Honig genährt und aufgebaut.

Dem Manuka-Honig werden antibakterielle, antivirale, pilztötende, entzündungshemmende, wundheilende, immunstärkende und antioxidative Wirkungen zugeschrieben. Der bedeutendste Wirkstoff MGO entfaltet seine Kraft im Zusammenspiel mit den andere Inhaltsstoffen im Manuka-Honig. Im Vergleich zu unseren einheimischen Honigen, die maximal einen MGO-Wert von 20 haben, weisen die Manuka-Honige aus dem Reformhaus® MGO-Werte von 150 bis 850 auf. Das macht den Unterschied.

Das Interesse der Wissenschaft an diesem besonderen Naturprodukt wächst. Die antibakteriellen Eigenschaften von MGO wurden bereits in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen: auf der Haut, in Schleimhäuten und auf Wunden. Die umfassenden Wirkungen werden gerade in weiteren Forschungen intensiv untersucht und Wissenschaftler entdecken immer mehr neue Anwendungsbereiche.

Reformhaus®

Gerade auch angesichts der zunehmenden Antibiotikaresistenz von Bakterien gewinnt die Erforschung von Manuka-Honig als alternativem Therapeutikum an Bedeutung. Seit über 15 Jahren verkaufen wir erfolgreich hochwertigen Manuka-Honig im Reformhaus®. In dieser Zeit haben wir viel über seine Qualität gelernt. Um die volle Kraft des Manuka-Honigs zu genießen, kommt es nicht nur auf die goldig-cremige Konsistenz an, sondern auch auf die Inhaltsstoffe. Aus diesem Grund bieten wir ausschließlich Manuka-Honig an, der im Labor auf Inhaltsstoffe und Verarbeitung geprüft wurde.

Dabei legen wir großen Wert darauf, dass unser Manuka-Honig im Reformhaus® reiner, monofloraler Honig ist, dem kein minderwertiger Honig beigemischt wurde, und dass er die strengen Vorschriften der Honigverordnung erfüllt. Bei uns wird nicht getrickst. Zum Beispiel würde eine Lagerung des frischen Manuka-Honigs bei hohen Temperaturen und die damit verbundene Reduzierung des Wassergehalts zu einer technischen Erhöhung des MGO-Gehalts führen. Dabei verändert sich die Zusammensetzung des Honigs so stark, dass diese Honige nicht den Vorschriften der Honigverordnung entsprechen.

Für uns ist es daher wichtig, im Reformhaus® nur Manuka-Honig zu verkaufen, der über die natürliche Reifung einen hohen MGO-Gehalt aufweist. Unsere Empfehlung für Sie: Wenn Sie die natürliche Kraft des Manuka-Honigs spüren wollen, achten Sie auf einen laborgeprüften MGO-Gehalt.

Reformhaus®

Finden Sie den für Ihre Bedürfnisse passenden MGO-Wert, damit der Manuka-Honig seine Kraft voll entfalten kann:

Der Einsteiger: MGO 150+

Traditioneller Einsatz: Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens und der Abwehrkräfte, Wundheilung, Ekzeme, Hautausschläge, unreine Haut/Akne, Insektenstiche, Lippenherpes, Zahnfleischentzündungen, Entzündungen der Nasenschleimhäute und Nasennebenhöhlen

Der Allrounder: MGO 310+

Traditioneller Einsatz: Stärkung des Immunsystems und der Abwehrkräfte, Beschwerden im Mund- und Rachenraum, Hustenreiz, Heiserkeit, Halskratzen, Entzündungen, Aphten.

Der Kenner: MGO 460+

Traditioneller Einsatz: Stärkung des Immunsystems und der Abwehrkräfte, stärkere Infekte und Erkältungen, Magen-Darm-Beschwerden, Magenschleimhautentzündung.

Für Liebhaber: MGO 630+

Traditioneller Einsatz: Stärkung des Immunsystems und der Abwehrkräfte, grippale Infekte, Magenbeschwerden (Heliobactorpylori), Blasenentzündungen, Bronchitis, Asthma/COPD (entzündliche Lungenerkrankung).

Der Kräftige: MGO 850+

Traditioneller Einsatz: Entzündungen und Erkrankungen, die tiefer im Körper liegen oder sich schon chronisch zeigen.

Ein Geschenk der Wertschätzung an sich selbst oder eine ganz besondere Aufmerksamkeit zum Verschenken, die ganzheitliche Gesundheit und höchste Ansprüche verbindet.

Bei allen Fragen zu Manuka-Honig, den unterschiedlich hohen MGO-Gehalten und Verwendungszwecken stehen Ihnen die fachlich kompetent ausgebildeten Gesundheitsberater:innen im REFORMHAUS ENGELHARDT hilfreich zur Seite.

REFORMHAUS ENGELHARDT

[Quelle: REFORMHAUS® Wissen spezial, ReformhausMarketing GmbH, Hamburg]