Pflege mit Herz und Verstand: PTW Pflegeteam ist Ihr Partner in Hamburg

Häusliche Pflege ist eine Herzensangelegenheit – aber sie wirft auch viele Fragen auf

Seit über 30 Jahren unterstützt das PTW Pflegeteam pflegebedürftige Menschen jeden Alters in Hamburg dabei, so lange wie möglich sicher und gut versorgt im eigenen Zuhause zu leben. Ob langfristige Unterstützung oder zeitlich begrenzte Hilfe im Haushalt – das PTW Pflegeteam steht kompetent und mit Herz an Ihrer Seite.

Chance statt Pflicht: Die individuelle Pflegeberatung des PTW Pflegeteams. PTW Pflegeteam Chance statt Pflicht: Die individuelle Pflegeberatung des PTW Pflegeteams.

Pflegeberatung: Chance statt Pflicht

Für viele Pflegegeldbeziehende ist der regelmäßige Beratungseinsatz nach § 37.3 eine gesetzliche Pflicht. Das PTW Pflegeteam sieht darin jedoch die Chance, den Pflegealltag spürbar zu entlasten.

Das PTW Pflegeteam nimmt sich Zeit für individuelle Fragen und berät fachkundig zu Themen wie:

Geldwerte Leistungen: Tipps zu Verhinderungspflege und Entlastungsbeträgen.

Tipps zu Verhinderungspflege und Entlastungsbeträgen. Wohnkomfort: Beratung zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen.

Beratung zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Praktische Tipps: Konkrete Hinweise, die Ihre tägliche Pflegesituation erleichtern.

Egal ob Verhinderungspflege, Entlastungsbetrag oder wohnumfeldverbessernde Maßnahmen – das PTW Pflegeteam beantwortet auch individuelle Fragen zur Pflegeberatung. PTW Pflegeteam Egal ob Verhinderungspflege, Entlastungsbetrag oder wohnumfeldverbessernde Maßnahmen – das PTW Pflegeteam beantwortet auch individuelle Fragen zur Pflegeberatung.

Flexibel & Persönlich – Jetzt auch Online

Das PTW Pflegeteam weiß, wie fordernd der Alltag für pflegende Angehörige sein kann. Deshalb bietet der Pflegeservice maximale Flexibilität: Jede zweite Beratung kann bequem und sicher per Videotelefonie stattfinden. Das schafft eine zeitgemäße Erleichterung, die sich perfekt in den Alltag von berufstätigen Angehörigen oder Familien integrieren lässt.Nach über drei Jahrzehnten in der ambulanten Pflege in Hamburg weiß das PTW Pflegeteam genau, dass eine gute Beratung weit über einen bloßen Nachweis für die Pflegekasse hinausgeht. Unser Ziel ist es, dass sich sowohl Senioren als auch Familien mit pflegebedürftigen Kindern rundum gut aufgehoben fühlen. Die kostenlose Beratung wird mit viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen durchgeführt, um die nötige Sicherheit und Orientierung zu geben und mit persönlichen Fragen nicht allein zu bleiben.

Haben Sie Fragen zu Ihrem Pflegegrad oder benötigen Sie einen Beratungstermin?

Das PTW Pflegeteam ist für Sie da – persönlich, kompetent und hanseatisch zuverlässig.

Jetzt Termin vereinbaren: www.ptw-pflegeteam.de/pflegeberatung-hamburg