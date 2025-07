ANZEIGE

Im Urlaub gibt es nicht nur viel zu sehen – auch das Immunsystem kann auf bisher unbekannte Krankheiten treffen. Die IKK classic, mit rund drei Millionen Versicherten die größte handwerksnahe Krankenkasse Deutschlands, erklärt, was zu beachten ist, um beim Reisen gesund zu bleiben.

In der Ferienzeit heißt es: Auf in den Urlaub! Der Reisezeitpunkt steht fest, die Unterkunft ist gebucht und die Koffer fast gepackt. Egal ob Meer, Berge oder Städtetrip, wenn es nicht gerade nach Balkonien geht, will eine gelungene Urlaubsreise gut geplant sein – dazu gehört auch das Thema Gesundheit.

Gesund im Urlaub: Die richtige Impfung

Unabhängig von Reiseimpfungen sollten die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen Schutzimpfungen vorhanden sein. Viele Krankheiten wie Typhus, Polio oder Diphtherie kommen bei uns zwar so gut wie nicht mehr vor, sind aber in einigen Ländern durchaus noch verbreitet. Insbesondere vor Fernreisen sollte daher überprüft werden, ob die letzte Auffrischungsimpfung länger als zehn Jahre zurück liegt und ob für das Reiseland bestimmte Impfungen vorgeschrieben sind. Wer beispielsweise an einer Rundreise oder Kreuzfahrt teilnimmt und unterschiedliche Länder mit Gelbfieber-Vorkommen bereist, muss unter Umständen eine entsprechende Impfung bei der Einreise nachweisen.

Wie es um den Impfschutz bestellt ist und ob Auffrischungsimpfungen notwendig sind, erkennt der Hausarzt an den Eintragungen im Impfpass. Für eine Immunisierung sind meist mehrere Impfungen in kleineren oder größeren Abständen erforderlich. Wer eine Reise plant, sollte sich deshalb frühzeitig beim Arzt, einem Gesundheitsamt oder einer tropenmedizinischen Beratungsstelle über notwendige oder empfehlenswerte Impfungen ausführlich informieren.

Als gesetzliche Krankenkasse setzt die IKK classic auf ein breites Spektrum an Zusatzleistungen. Über die gesetzlichen Leistungen hinaus übernimmt sie auch die Kosten für die meisten Reiseschutzimpfungen und erstattet beispielsweise auch bis zu 50 Euro für die Arzneimittelprophylaxe gegen Malaria. Weitere Informationen unter www.ikk-classic.de/impfungen.

Gut krankenversichert in den Urlaub fahren

Mit der europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC), die sich auf der Rückseite der normalen Versichertenkarte befindet, sind gesetzlich Krankenversicherte in allen Mitgliedsstaaten der EU und einigen weiteren Ländern nach den Bestimmungen des Gastlandes abgesichert. Dennoch ist es sinnvoll, sich vor dem Urlaub mit den medizinischen Gegebenheiten des Urlaubslandes zu beschäftigen. Eine private Zusatzversicherung ist auch im europäischen Ausland eine sinnvolle Ergänzung – für ärztliche Behandlungen, Medikamente oder einen Krankenrücktransport aus dem Urlaub nach Deutschland. Bei außereuropäischen Fernreisen ist eine private Auslandskrankenversicherung unabdingbar. Die IKK classic bezuschusst private Zusatzversicherungen über ihr Bonusprogramm www.ikk-classic.de/bonus.

Richtig ausgestattet – Die Reiseapotheke

Für kleinere Zwischenfälle oder gesundheitliche Probleme sollte auf jeder Reise eine Reiseapotheke dabei sein. Neben den ohnehin regelmäßig benötigten Medikamenten gehören in die Reiseapotheke unter anderem leichte Schmerz- und Fiebermittel, Verbandsmaterial und Pflaster, Desinfektionsspray, Mittel gegen Durchfallerkrankungen sowie Insekten- und Sonnenschutz. Praktisch sind zudem ein Fieberthermometer und Erkältungsmittel. Reisen Kinder mit, muss an Kindermedikamente wie Schmerz- und Fieberzäpfchen gedacht werden.

Weitere Antworten zu Reiseschutzimpfungen, zu Gesundheitsrisiken im jeweiligen Reiseland oder zur Reiseapotheke geben die Expertinnen und Experten von IKK Med. Kostenfrei rund um die Uhr erreichbar unter Tel. 0800 455 1000.