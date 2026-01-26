Berufsunfähigkeitsversicherung wechseln sinnvoller Schritt oder unnötiges Risiko

Die Berufsunfähigkeitsversicherung zählt zu den zentralen Absicherungen im Erwerbsleben. Sie greift dann, wenn eine Person ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr ausüben kann – unabhängig davon, ob Krankheit oder Unfall die Ursache sind. Doch nicht jeder BU-Vertrag hält langfristig, was er verspricht. Zu niedrige Renten, veraltete Vertragsklauseln oder eine zu kurze Laufzeit sind typische Schwachstellen älterer Policen. Die entscheidende Frage lautet daher: In welchen Situationen bringt ein Wechsel der Berufsunfähigkeitsversicherung Vorteile – und wann ist davon abzuraten?

Warum eine gute BU-Absicherung unverzichtbar ist

Statistisch gesehen wird rund jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland im Laufe seines Berufslebens berufsunfähig. Die staatlichen Leistungen reichen dabei meist nicht aus, um laufende Kosten oder den gewohnten Lebensstandard zu sichern. Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung kann diese Versorgungslücke schließen – allerdings nur dann, wenn sie bedarfsgerecht gestaltet ist.

Ein leistungsstarker BU-Vertrag zahlt eine monatliche Rente, sobald die versicherte Person ihren zuletzt ausgeübten Beruf zu mindestens 50 Prozent dauerhaft nicht mehr ausüben kann. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele Verträge im Ernstfall finanzielle Engpässe nicht ausreichend auffangen. Genau hier kann ein Wechsel eine Option sein – allerdings nur unter klaren Voraussetzungen.

In welchen Fällen ein Wechsel sinnvoll sein kann

Ein Wechsel der Berufsunfähigkeitsversicherung ist nur dann empfehlenswert, wenn sich die Konditionen spürbar verbessern oder sich bei vergleichbarem Leistungsumfang Beiträge einsparen lassen. Typische Situationen, in denen ein Wechsel in Betracht kommt, sind:

Veraltete oder ungünstige Vertragsbedingungen

Ältere BU-Verträge entsprechen häufig nicht mehr dem heutigen Marktstandard. Dazu zählen unter anderem fehlende Nachversicherungsmöglichkeiten, kein Verzicht auf die abstrakte Verweisung, eine Laufzeit nur bis 65 Jahre oder unzureichende Regelungen für Selbstständige und Beamte.

Unzureichende Höhe der BU-Rente

Viele Versicherte haben ihre BU-Rente zu niedrig angesetzt – teils deutlich unter 1.000 Euro im Monat. Diese Beträge reichen im Leistungsfall kaum aus und können auf Sozialleistungen angerechnet werden. Im schlimmsten Fall entsteht dadurch kein realer finanzieller Vorteil.

Veränderungen im Berufs- oder Gesundheitsprofil

Der ausgeübte Beruf beeinflusst den Beitrag maßgeblich. Wer heute einer weniger risikobehafteten Tätigkeit nachgeht als zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, kann bei einem neuen Anbieter von besseren Konditionen profitieren. Gleiches gilt, wenn frühere Erkrankungen ausgeheilt sind und Zuschläge oder Ausschlüsse entfallen könnten.

Wichtig: Nicht immer ist ein kompletter Neuabschluss nötig. Teilweise ist auch eine Neubewertung innerhalb des bestehenden Vertrags möglich – ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Zu hohe Beiträge bei vergleichbarer Leistung

Ein regelmäßiger Marktvergleich fehlt bei vielen Verträgen. Wer jahrelang unnötig hohe Beiträge zahlt, kann durch einen Anbieterwechsel mit identischem Leistungsniveau spürbar sparen.

Wann ein Wechsel eher nachteilig ist

So sinnvoll ein Wechsel in bestimmten Fällen sein kann, so riskant ist er in anderen Situationen. Vorsicht ist insbesondere geboten, wenn:

Der Gesundheitszustand sich verschlechtert hat

Jeder Neuabschluss erfordert eine erneute Gesundheitsprüfung. Neue oder bestehende Erkrankungen – insbesondere psychische Vorerkrankungen – können zu Ablehnung, Zuschlägen oder Leistungsausschlüssen führen. Dann ist der alte Vertrag oft die sicherere Wahl.

Ein höheres Lebensalter erreicht ist

Mit zunehmendem Alter steigen sowohl das Risiko der Berufsunfähigkeit als auch die Beiträge. Ab etwa 50 Jahren ist ein Wechsel in vielen Fällen wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.

Die Vertragslaufzeit nahezu ausgeschöpft ist

Läuft der bestehende Vertrag nur noch wenige Jahre bis zum regulären Renteneintritt, stehen Aufwand und Kosten eines Neuabschlusses häufig in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zum Nutzen.

Der Vertrag bereits lange besteht

Nach etwa zehn Jahren sind mögliche Fehler bei den Gesundheitsangaben in der Regel verjährt. Ein neuer Vertrag startet wieder bei null – inklusive des Risikos unbewusster Falschangaben.

Kündigung erst nach Vertragsbestätigung

Ein häufiger Fehler beim BU-Wechsel ist die vorschnelle Kündigung des bestehenden Vertrags. Grundsätzlich gilt: Die alte Police darf erst beendet werden, wenn der neue Vertrag verbindlich angenommen wurde. Andernfalls drohen gefährliche Versicherungslücken oder sogar ein vollständiger Verlust des BU-Schutzes.

Auch Kündigungsfristen sollten beachtet werden, meist liegen diese bei einem Monat zum Monatsende. Der Beginn des neuen Vertrags sollte deshalb zeitlich vorausschauend geplant werden.

Alternativen zum Wechsel bei finanziellen Engpässen

Ist der Beitrag aktuell zu hoch, muss nicht zwingend ein Wechsel erfolgen. Oft stehen auch andere Möglichkeiten zur Verfügung:

Beitragsfreistellung

Der Vertrag kann vorübergehend beitragsfrei gestellt werden. Dabei ruht allerdings der Versicherungsschutz. Bei längerer Dauer kann eine erneute Gesundheitsprüfung erforderlich werden, wenn der Vertrag später wieder aktiviert werden soll.

Beitragsstundung

Viele Versicherer ermöglichen eine zeitlich begrenzte Stundung der Beiträge. Der Schutz bleibt bestehen, die Beiträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgezahlt. Diese Option eignet sich besonders bei kurzfristigen finanziellen Engpässen.

Worauf bei der Vorbereitung eines Wechsels zu achten ist

Ein Wechsel sollte niemals ohne fachliche Begleitung erfolgen. Entscheidend sind unter anderem:

Durchführung einer anonymen Risikovoranfrage

Detaillierter Vergleich der Vertragsbedingungen

Sicherstellung einer lückenlosen Absicherung

Vollständige und wahrheitsgemäße Gesundheitsangaben

Gibt es bei Kündigung eine Rückzahlung?

In der Regel nein. Die BU ist eine reine Risikoversicherung. Wird kein Leistungsfall ausgelöst, erfolgt bei Kündigung keine Rückzahlung. Ausnahmen bestehen lediglich bei Tarifen mit Beitragsrückgewähr oder bei kombinierten Produkten mit Rentenversicherung, bei denen ausschließlich der Sparanteil ausgezahlt wird.

Wechsel gut prüfen – nicht überstürzen

Ein Wechsel der Berufsunfähigkeitsversicherung kann Vorteile bringen, ist jedoch immer eine Einzelfallentscheidung. Alter, Gesundheitszustand, Vertragsdetails und finanzielle Situation müssen sorgfältig abgewogen werden.

Ein seriöser Versicherungsmakler würde empfehlen: „Lassen Sie Ihren BU-Vertrag überprüfen. Häufig ist der bestehende Schutz besser, als zunächst vermutet. Wer jedoch jung, gesund und deutlich unterversichert ist, sollte aktiv handeln – idealerweise mit professioneller Unterstützung.“

Ob Vertragsoptimierung, Beitragsstundung oder ein gezielter Wechsel: Entscheidend ist, dass der Schutz vor Berufsunfähigkeit langfristig stabil und passend gestaltet ist.