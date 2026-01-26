Sachsens Pferde: Das Geheimnis hinter Top-Leistung und Vitalität liegt im Futtertrog

Sachsen, ein Bundesland mit einer tief verwurzelten Pferdetradition, die von den prunkvollen Paraden Augusts des Starken bis zu den weltberühmten Hengstparaden in Moritzburg reicht, ist heute mehr denn je ein pulsierendes Zentrum des Reitsports. Tausende Pferde, vom robusten Freizeitpartner im Erzgebirge bis zum hochgezüchteten Sportathleten in den Leistungszentren um Leipzig und Dresden, prägen das Bild der sächsischen Landschaft. Doch hinter der Eleganz im Dressurviereck und der Kraft im Parcours verbirgt sich eine komplexe Wissenschaft, die über Erfolg und Misserfolg, aber vor allem über Gesundheit und Wohlbefinden entscheidet. Es ist das große Thema Reitland Sachsen: Warum die richtige Fütterung über Gesundheit und Leistungsbereitschaft entscheidet. Denn was im Futtertrog landet, ist das Fundament für ein langes, gesundes und leistungsfähiges Pferdeleben.

Die moderne Pferdehaltung hat sich dramatisch von der ihrer Vorfahren entfernt. Wo einst karge Steppen und weitläufige Weiden den Speiseplan bestimmten, stehen heute oft begrenzte Auslaufflächen, energiereiches Kraftfutter und hochspezialisierte Anforderungen. Diese Veränderung stellt Pferdebesitzer, Züchter und Reiter vor immense Herausforderungen. Eine unsachgemäße Fütterung ist heute eine der häufigsten Ursachen für eine Vielzahl von Zivilisationskrankheiten beim Pferd – von schmerzhaften Koliken über Hufrehe bis hin zu Stoffwechselstörungen wie dem Equinen Metabolischen Syndrom (EMS) oder Cushing. Die Verantwortung, die wir für unsere vierbeinigen Partner tragen, beginnt daher nicht erst im Sattel, sondern bei der täglichen, bewussten und kenntnisreichen Befüllung des Futtertrogs. Dieser Artikel taucht tief in die Materie ein und beleuchtet, warum die richtige Ernährung der Schlüssel zu Vitalität und Erfolg im Reitland Sachsen ist.

Das Fundament der Pferdegesundheit: Mehr als nur Heu und Hafer

Das Verdauungssystem eines Pferdes ist ein hochsensibles und komplexes Meisterwerk der Natur, das sich über Millionen von Jahren auf die Verwertung von rohfaserreicher, karger Nahrung spezialisiert hat. Der kleine Magen ist darauf ausgelegt, kontinuierlich kleine Futtermengen aufzunehmen, während der riesige Dickdarm als Gärkammer fungiert, in der Milliarden von Mikroorganismen Zellulose aus Heu und Gras aufschließen und in lebenswichtige Energie umwandeln. Dieses empfindliche Gleichgewicht kann durch moderne Fütterungspraktiken leicht gestört werden. Große Mengen an stärke- und zuckerreichem Kraftfutter, die auf einmal verabreicht werden, überfordern den Dünndarm und führen zu einer Verschiebung des pH-Wertes im Dickdarm. Die Folge sind oft Verdauungsstörungen, Gasansammlungen und im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Koliken.

Die Basis jeder artgerechten Pferdefütterung ist daher qualitativ hochwertiges Raufutter, also Heu oder Heulage, in ausreichender Menge. Experten empfehlen eine tägliche Aufnahme von mindestens 1,5 bis 2 Kilogramm Heu pro 100 Kilogramm Körpergewicht. Dies stellt nicht nur die Versorgung mit essentieller Rohfaser sicher, die den Darm gesund hält, sondern befriedigt auch das natürliche, langanhaltende Kau- und Fressbedürfnis des Pferdes, was wiederum die Speichelproduktion anregt und den Magen schützt. Doch Raufutter allein reicht in den meisten Fällen nicht aus, um den individuellen Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen zu decken. Moderne Böden sind oft ausgelaugt, und die Anforderungen durch Zucht, Sport und Haltung sind gestiegen. Hier kommt die Notwendigkeit für ein durchdachtes und individuell angepasstes Pferdefutter ins Spiel, das die Lücken in der Grundversorgung schließt und gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse des einzelnen Tieres eingeht. Die Auswahl reicht von mineralisierten Ergänzern über getreidefreie Müslis bis hin zu speziellen Kräutermischungen und Ölen, die jeweils eine bestimmte Funktion im Organismus unterstützen.

Vom Freizeitpartner bis zum Spitzensportler: Individuelle Futterpläne sind der Schlüssel

Kein Pferd ist wie das andere. Ein sächsisches Warmblut, das im internationalen Springsport geht, hat einen fundamental anderen Nährstoff- und Energiebedarf als ein gemütlicher Haflinger, der für entspannte Ausritte im Zittauer Gebirge genutzt wird. Die Kunst der richtigen Fütterung liegt darin, den Futterplan exakt auf die individuellen Gegebenheiten abzustimmen. Alter, Rasse, Haltungsform, Arbeitsbelastung und der allgemeine Gesundheitszustand sind die entscheidenden Parameter, die bei der Erstellung eines Futterkonzepts berücksichtigt werden müssen. Eine pauschale Fütterung nach dem Motto „ein Eimer Hafer für alle“ ist nicht nur ineffizient, sondern kann langfristig zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Das Thema Reitland Sachsen: Warum die richtige Fütterung über Gesundheit und Leistungsbereitschaft entscheidet wird hier besonders greifbar.

Die Erstellung eines individuellen Futterplans erfordert Fachwissen und eine genaue Analyse. Ein Sportpferd benötigt beispielsweise hochverdauliche Energiequellen, um Spitzenleistungen erbringen zu können. Hier können neben hochwertigem Getreide auch Öle eine wichtige Rolle spielen, da sie Energie liefern, ohne den empfindlichen Verdauungstrakt mit zu viel Stärke zu belasten. Gleichzeitig ist der Bedarf an Elektrolyten, Vitamin E und Selen zur Unterstützung der Muskulatur und zur Regeneration deutlich erhöht. Ein Senior hingegen hat oft Probleme mit dem Kauen und der Nährstoffverwertung. Für ihn sind eingeweichte Heucobs als Raufutterersatz, hochaufgeschlossenes Getreide und spezielle Senioren-Müslis, die reich an Zink, Aminosäuren und B-Vitaminen sind, die bessere Wahl. Zuchtstuten und Fohlen wiederum benötigen eine optimale Versorgung mit Proteinen, Kalzium und Phosphor für eine gesunde Entwicklung des ungeborenen Lebens und ein stabiles Knochenwachstum.

Um die unterschiedlichen Anforderungen zu verdeutlichen, hier eine beispielhafte Aufschlüsselung:

Das Sportpferd:

Energie: Hoher Bedarf, gedeckt durch eine Kombination aus Fasern (Heu, Luzerne), Fetten (Öle) und kontrollierten Mengen an hochverdaulicher Stärke (z.B. hydrothermisch aufgeschlossener Hafer oder Mais).

Hoher Bedarf, gedeckt durch eine Kombination aus Fasern (Heu, Luzerne), Fetten (Öle) und kontrollierten Mengen an hochverdaulicher Stärke (z.B. hydrothermisch aufgeschlossener Hafer oder Mais). Proteine: Erhöhter Bedarf für Muskelaufbau und -reparatur, gedeckt durch hochwertige Eiweißquellen wie Soja- oder Leinextraktionsschrot.

Erhöhter Bedarf für Muskelaufbau und -reparatur, gedeckt durch hochwertige Eiweißquellen wie Soja- oder Leinextraktionsschrot. Mineralien & Vitamine: Besonders wichtig sind Elektrolyte (Natrium, Kalium, Chlorid) zum Ausgleich von Schweißverlusten sowie Antioxidantien wie Vitamin E und Selen zum Schutz der Muskelzellen.

Besonders wichtig sind Elektrolyte (Natrium, Kalium, Chlorid) zum Ausgleich von Schweißverlusten sowie Antioxidantien wie Vitamin E und Selen zum Schutz der Muskelzellen. Das Freizeitpferd (leichte Arbeit):

Energie: Der Bedarf wird oft schon durch hochwertiges Heu und eine mineralisierte Grundversorgung gedeckt. Kraftfutter ist nur bei Bedarf und in kleinen Mengen nötig.

Der Bedarf wird oft schon durch hochwertiges Heu und eine mineralisierte Grundversorgung gedeckt. Kraftfutter ist nur bei Bedarf und in kleinen Mengen nötig. Proteine: Der Bedarf ist in der Regel durch gutes Heu abgedeckt.

Der Bedarf ist in der Regel durch gutes Heu abgedeckt. Mineralien & Vitamine: Ein gutes Mineralfutter, das auf die Heuanalyse abgestimmt ist, ist unerlässlich, um Mängel (z.B. an Zink, Selen, Kupfer) zu vermeiden.

Ein gutes Mineralfutter, das auf die Heuanalyse abgestimmt ist, ist unerlässlich, um Mängel (z.B. an Zink, Selen, Kupfer) zu vermeiden. Der Senior:

Energie: Oftmals erhöhter Energiebedarf bei gleichzeitig schlechterer Verwertung. Leicht verdauliche Futtermittel wie Rübenschnitzel, Heucobs und spezielle Seniorenmüslis sind ideal.

Oftmals erhöhter Energiebedarf bei gleichzeitig schlechterer Verwertung. Leicht verdauliche Futtermittel wie Rübenschnitzel, Heucobs und spezielle Seniorenmüslis sind ideal. Proteine: Hochwertige Aminosäuren sind wichtig, um dem altersbedingten Muskelabbau entgegenzuwirken.

Hochwertige Aminosäuren sind wichtig, um dem altersbedingten Muskelabbau entgegenzuwirken. Mineralien & Vitamine: Ein erhöhter Bedarf an Zink, B-Vitaminen und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems und des Stoffwechsels ist häufig.

Ein erhöhter Bedarf an Zink, B-Vitaminen und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems und des Stoffwechsels ist häufig. Das Pferd mit Stoffwechselproblemen (z.B. EMS, Cushing):

Energie: Strikte Reduktion von Zucker und Stärke ist überlebenswichtig. Die Fütterung basiert auf zuckerarmem Heu (ggf. gewaschen) und speziellen getreidefreien Futtermitteln.

Strikte Reduktion von Zucker und Stärke ist überlebenswichtig. Die Fütterung basiert auf zuckerarmem Heu (ggf. gewaschen) und speziellen getreidefreien Futtermitteln. Proteine: Bedarfsgerechte Versorgung mit hochwertigen Proteinen.

Bedarfsgerechte Versorgung mit hochwertigen Proteinen. Mineralien & Vitamine: Gezielte Ergänzung von Mineralien, die den Zuckerstoffwechsel unterstützen, wie Chrom, Magnesium und Zink.

Häufiger Fütterungsfehler Mögliche Konsequenz Optimale Lösung Zu viel Kraftfutter, zu wenig Heu Magenprobleme (Geschwüre), Koliken, Verhaltensstörungen (Koppen, Weben) Heu „ad libitum“ oder mindestens 1,5 kg/100 kg Körpergewicht. Kraftfutter nur bedarfsgerecht und in kleinen Portionen. Schlechte Heuqualität (Staub, Schimmel) Atemwegserkrankungen (COB/RAO), Allergien, Verdauungsstörungen Nur einwandfreies, gut riechendes und strukturiertes Heu füttern. Bei Stauballergie Heu wässern oder bedampfen. Abrupte Futterumstellung (z.B. Anweiden) Hufrehe, Durchfall, Kolik Langsames Anweiden über mehrere Wochen, beginnend mit wenigen Minuten pro Tag. Futterumstellungen immer schrittweise. Falsche oder fehlende Mineralisierung Mangelerscheinungen (schlechte Hufe, stumpfes Fell, Immunschwäche), Stoffwechselprobleme Bedarfsgerechte Zufütterung eines hochwertigen Mineralfutters, idealerweise basierend auf einer Heuanalyse. Überfütterung / Adipositas Equines Metabolisches Syndrom (EMS), Insulinresistenz, Hufrehe, Gelenkverschleiß Konsequentes Gewichtsmanagement durch angepasste Fütterung (zucker- & stärkearm) und ausreichend Bewegung.

Die Renaissance der Natur: Kräuter, Öle und Spezialfutter als moderne Helfer

Parallel zum wachsenden wissenschaftlichen Verständnis der Pferdefütterung gibt es einen starken Trend zurück zur Natur. Pferdebesitzer erkennen zunehmend, dass die Apotheke der Natur wertvolle Unterstützung für die Gesundheit ihrer Tiere bieten kann. Kräuter, die Pferde in freier Wildbahn instinktiv zur Selbstmedikation fressen würden, finden heute in getrockneter und gezielt zusammengestellter Form wieder den Weg in den Futtertrog. So können beispielsweise Kräutermischungen mit Thymian, Spitzwegerich und Eibisch die Atemwege bei staubempfindlichen Pferden unterstützen. Brennnessel und Birke können den Stoffwechsel und die Nierenfunktion anregen, während Mariendistel für ihre leberschützenden Eigenschaften bekannt ist. Diese natürlichen Helfer ersetzen keine tierärztliche Behandlung, können aber präventiv und unterstützend einen wertvollen Beitrag zur Gesunderhaltung leisten.

Auch hochwertige Öle haben sich einen festen Platz in der modernen Pferdefütterung erobert. Leinöl ist besonders beliebt, da es reich an Omega-3-Fettsäuren ist, die entzündungshemmend wirken und sich positiv auf Haut, Fell und das allgemeine Immunsystem auswirken. Schwarzkümmelöl wird traditionell zur Unterstützung bei Allergien und Atemwegsproblemen eingesetzt. Für Sportpferde sind Reiskeim- oder Maiskeimöl eine hervorragende, stärkefreie Energiequelle, die die Leistungsfähigkeit fördert, ohne den Verdauungstrakt zu belasten. Wichtig ist hierbei, auf eine hohe Qualität und eine schonende, Kaltpressung der Öle zu achten, um die wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten.

Darüber hinaus hat die Futtermittelindustrie auf die zunehmenden „Problemfälle“ reagiert und eine breite Palette an Spezialfuttermitteln entwickelt. Für Pferde mit Stoffwechselerkrankungen gibt es getreidefreie Müslis mit extrem niedrigem Zucker- und Stärkegehalt. Pferde mit Magenproblemen profitieren von Futtermitteln, die mit Pektinen, Leinsamen und Kräutern angereichert sind, um die Magenschleimhaut zu schützen. Für schwerfuttrige oder alte Pferde gibt es hochkalorische, aber leicht verdauliche Mischungen, die den Aufbau von Körpersubstanz unterstützen. Diese Spezialprodukte sind das Ergebnis intensiver Forschung und bieten heute für fast jedes Problem eine maßgeschneiderte Fütterungslösung. Sie ermöglichen es, die Gesundheit und Lebensqualität von Pferden mit chronischen Erkrankungen signifikant zu verbessern und ihre Leistungsbereitschaft zu erhalten.