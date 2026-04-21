Quatsch Comedy Club im Imperial Theater Hamburg

Der Quatsch Comedy Club Hamburg ist zurück auf der Reeperbahn. Im Imperial Theater, dort, wo in der Hansestadt alles begann, schlägt das Herz für Comedy Shows in Hamburg jetzt wieder ein Stück lauter.

Seit über 30 Jahren steht der Quatsch Comedy Club für Live Comedy in Hamburg, die nicht zufällig entsteht, sondern bewusst zusammengestellt wird. Genau das ist der Unterschied.

Einmal im Monat, immer am ersten Mittwoch. Von Mai bis Juli und dann wieder ab September bringt der Quatsch Comedy Club eine neue Live Show ins Hamburger Nachtleben.

Vier Comedians und ein Host teilen sich in dieser erstklassigen Hamburger Comedy Show die Bühne. Unterschiedliche Generationen, verschiedene Stile und Perspektiven treffen aufeinander und werden zu einem Abend, der als Ganzes funktioniert.

Hier geht es nicht um einzelne Auftritte, sondern um das Zusammenspiel – um Timing, Dynamik und die Erfahrung, wie man einen Raum trägt.

Das Publikum ist nah dran, mitten im Geschehen. Es entsteht ein Abend, der verbindet, statt zu trennen.

Wer Live Comedy erleben will, die sich nicht wie jede andere Show anfühlt, ist hier genau richtig.

Tickets und Termine unter: quatsch-comedy-club.de

Moderator Frank Fischer sorgt für reichlich Lacher im Quatsch Comedy Club Noah Fuchs Moderator Frank Fischer sorgt für reichlich Lacher im Quatsch Comedy Club

Adresse:

Quatsch Comedy Club Hamburg

Imperial Theater

Reeperbahn 5

20459 Hamburg