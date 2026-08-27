Budenzauber in Hamburg: Dieser Legenden-Abend gehört den HSV-Fans!

Manche Namen vergisst ein Hamburger nicht. Namen, die schon seit der Kindheit für große Augen sorgen. Am 8. Januar 2027 stehen sie zwischen Schweiß und Leidenschaft wieder auf echten Fußballtrikots – in der Sporthalle Hamburg, zum Greifen nah.

Der Schweinske Traditions-Cup kehrt zurück und wird zum Highlight für die Fans. Schweinske Traditions-Cup, Foto mit KI bearbeitet

Sechs Traditionsteams, ein Abend: Jetzt Tickets sichern!

Viele Jahre spielten internationale Legenden bei Hamburgs Hallenturnier, das schon damals Kultstatus besaß. Jetzt kommt es zurück: Der Schweinske Traditions-Cup bringt sechs Traditionsmannschaften in die Halle am Stadtpark – HSV, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, VfL Bochum, die Weisweiler Elf von Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Union Berlin. Da zittert der Rasen. Bisher bekannt Namen sind Stefan Kiesling, Karim Bellarabi und Sidney Sam. Die kompletten Kader werden Ende Oktober bekanntgegeben.

Schweinske Traditions-Cup am 8. Januar 2027 in Hamburg. Schweinske Traditions-Cup

Autogramme – das ganze Turnier über

Kein großes Gedränge, keine geschlossene Tür: Über die gesamte Turnierzeit stehen wechselnde Stars für Autogramme bereit. Natürlich kostenlos. Wer als Kind vergeblich am Zaun gewartet hat, bekommt an diesem Abend seine zweite Chance.

Stübi am Mikro Dino, Hermann, HSV-Cheerleader

Für die lütten Rothosen ist Dino Hermann vor Ort, die Nummer 87. Die HSV-Cheerleader bringen Tempo aufs Parkett. Und durch den Abend führt Christian „Stübi" Stübinger – Radio-Hamburg-Stimme und langjähriger Stadionsprecher im Volkspark. Einer, der weiß, wie man eine Halle zum Beben bringt.

Durch den Abend führt Christian „Stübi" Stübinger – Radio-Hamburg-Stimme und langjähriger Stadionsprecher im Volkspark. Schweinske Traditions-Cup

Näher dran als je zuvor

Bis zu 4000 Menschen passen in die Sporthalle. Kein Oberrang, keine Distanz: Du hörst jeden Zuruf vom Parkett, jeden Torschrei, jedes Lachen. Es ist der Fußball, in den man sich verliebt hat, bevor er groß wurde – und er kommt für einen Abend nach Hause. Tipp: Mit dem Code „MOPO10“ 10 % sparen!

Wer den HSV liebt, sollte den 8. Januar rot anstreichen

Der Schweinske Traditions-Cup auf einen Blick:

Wann: Freitag, 8. Januar 2027 | Einlass 15 Uhr, Begrüßung der Mannschaften 16.45 Uhr, Start 17 Uhr

Wo: Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, 22297 Hamburg (U1 Lattenkamp)

Barrierefrei: Rollstühl-Plätze sind vorhanden

Tickets: https://traditionscup-hamburg.de/tickets/ und mit „MOPO10“ 10 % sparen.





