Action, Adrenalin und Teamgeist: Die neue KJ Adventure World in Hamburg

Wer in Hamburg auf der Suche nach Adrenalin und Action ist, sollte die KJ Adventure World Hamburg auf dem Schirm haben. Die interaktive Erlebniswelt definiert das Thema Indoor Freizeit in Hamburg völlig neu. Auf einer Fläche von über 2.000 Quadratmetern erwartet die Besucherinnen und Besucher eine spannende Mischung aus Action, Köpfchen und Teamwork.

In der KJ Adventure World verschmelzen die Dynamik einer Fun Arena, die körperliche Herausforderung von Jump Action und die Logik eines Escape Rooms zu einem einzigartigen Live-Erlebnis. In insgesamt 25 thematisierten Räumen stellen sich Teams aus zwei bis sechs Personen spannenden Missionen. Dabei geht es mal sportlich, mal knifflig zu – aber immer gemeinsam und im rasanten Wettlauf gegen die Zeit. Die ideale Anlaufstelle für alle, die eine moderne Escape Room Alternative in Hamburg suchen.

Actionreiche Parcours fordern die Besucherinnen und Besucher heraus.

Das Ziel für Familien, Schulen und Unternehmen

Ob beim klassischen Ausflug mit Kindern in Hamburg oder als Highlight für einen unvergesslichen Familienausflug: Das Angebot richtet sich an Abenteurer von etwa 6 bis 99 Jahren. Die Anlage bietet verschiedene Tracks mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Dadurch kommt jede Altersgruppe voll auf ihre Kosten. Damit eignet sich die KJ Adventure World als perfekte Kindergeburtstags-Location in Hamburg.

Auch Bildungseinrichtungen und Firmen können von dem spannenden Angebot profitieren. Als kreative Idee für einen Schulausflug in Hamburg fördert das gemeinsame Punktesammeln in den Missionen die Kommunikation der Schüler untereinander. Unternehmen wiederum können die modernen Räumlichkeiten für ein nachhaltiges Teambuilding oder ein actionreiches Firmenevent nutzen, bei dem Kolleginnen und Kollegen in einer völlig neuen Umgebung zusammenwachsen.

Wetterunabhängiger Spaß und maritimes Flair

Gerade im Norden ist Verlass auf das Wetter oft Glückssache. Die KJ Adventure World ist die perfekte Lösung für Aktivitäten in Hamburg bei Regen, da sie als Freizeitpark komplett wetterunabhängig ist. Nach der Action können die Gäste im direkt angeschlossenen Bistro JIMIS entspannen. Mit einem fantastischen Blick auf die Elbe lassen sich dort die Missionen Revue passieren – und das Beste: Das Bistro ist auch für Besucher ohne Ticket zugänglich.

Im JIMIS kann man sich bei leckeren Snacks entspannen.

Wer nach den Abenteuern in einem der 25 Räume noch mehr erleben möchte, findet im selben Gebäude die Maxx Motion 7D Experience. Dieses multisensorische Kinoerlebnis mit beweglichen Sitzen und Spezialeffekten macht den Besuch im Überseequartier zu einer der spannendsten Sehenswürdigkeiten in der HafenCity Hamburg.

Tickets und Buchung

Tickets können bequem online gebucht werden. Für Kleingruppen und Familien stehen die Adventure Tracks im Ticketshop bereit, während für größere Gruppen wie Schulklassen oder Firmen spezielle Event-Tickets reserviert werden können. Weitere Informationen gibt es unter www.kja.hamburg.

Das Bällebad begeistert nicht nur die kleinen Gäste.

Taucht ein in bunte Welten voller Spaß!

Zeigt beim Basketball euer Können!

Knifflige Rätsel stellen euer Wissen auf die Probe.

Adventure World GmbH

Block x

Brooktorkai 7

20457 Hamburg

Telefon: 040 226 3 227 0

E-Mail: service@kja.hamburg

Website: www.kja.hamburg