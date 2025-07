Food Tour durch Hamburg: Der „Entdecker & Genießer Tag Hamburgs“

ANZEIGE

Wer Hamburg auf genussvolle Weise erleben möchte, ist beim „Entdecker & Genießer Tag Hamburgs“ genau richtig. Die Food Tour durch Hamburg ist ein ganz besonderes Format für alle, die ihre Stadt neu entdecken wollen – mit dem Gaumen, mit offenen Augen und ganz viel Neugier.

Einmal im Monat bietet Eat the World, Deutschlands Marktführer für kulinarische Erlebnistouren, eine selbstgeführte Entdeckungsreise durch Hamburgs spannendste Viertel für Genießer:innen an und natürlich für solche, die es noch werden wollen.

Foodtour in Hamburg: Die kulinarische Stadtführung für alle Sinne

Für nur 29 Euro erhalten Teilnehmer:innen ein Ticket, das ihnen Zugang zu einer kulinarischen Stadtführung der besonderen Art verschafft: Mit einem digitalen Stadtplan in der Hand bewegen sie sich individuell durch die Stadt – zu Fuß, mit dem Rad, E-Roller oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Ganz ohne Zeitdruck, ganz ohne Guide. An bis zu zehn sorgfältig ausgewählten Stationen warten kleine Kostproben auf die Entdecker:innen – von süß bis herzhaft, von regional bis international. Die teilnehmenden Partner:innen sind inhabergeführte Restaurants, Cafés, Feinkostläden und Manufakturen, die für Qualität, Geschmack und Persönlichkeit stehen. So wird jede Station zu einem echten Erlebnis.

Kultur trifft Kulinarik – mehr als nur Essen

Doch der „Entdecker & Genießer Tag Hamburgs“ ist mehr als nur ein kulinarischer Spaziergang: Auch kulturelle Highlights, versteckte Ecken und historische Orte liegen entlang der Route. So entsteht ein abwechslungsreicher Tag voller Eindrücke, Begegnungen und Genüsse. Viele Teilnehmende kommen unterwegs miteinander ins Gespräch – der gemeinsame Genuss verbindet.

Ob als Tagesausflug, Geschenkidee, Teamevent oder Solo-Abenteuer: Diese kulinarische Stadtführung durch Hamburg ist ideal für alle, die Genuss, Freiheit und Entdeckungslust schätzen. Sie richtet sich an Einheimische ebenso wie an Besucher:innen, die Hamburg abseits klassischer Touristenpfade kennenlernen möchten. Der „Entdecker & Genießer Tag Hamburgs“ ist ein monatlich stattfindendes Highlight für alle Foodies und Stadtentdecker:innen. Wer Hamburg am Wochenende kulinarisch erkunden will, findet hier die perfekte Mischung aus Flexibilität, Qualität und Erlebnis. Jetzt Ticket sichern und selbst erleben, warum diese Food Tour durch Hamburg so begeistert!

Eat the World – Genussvoll durch die Stadt

Eat the World bietet Erlebnis-Touren der besonderen Art. Von kulinarischen Stadtführungen über Krimi-Rätseltouren, Escape Games unter freiem Himmel, digitale Stadtrallyes mit Tablet bis hin zu Geschichtsführungen in Kooperation mit GEO EPOCHE – hier wird Stadtentdeckung zum Abenteuer für alle Sinne. Mehr als 260 Touren in über 55 Städten gehören inzwischen zum Programm. Und ständig kommen neue dazu – mit viel Liebe zum Detail geplant und immer auf der Suche nach besonderen Ecken, echten Typen und leckerem Essen.