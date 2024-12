Mehrsprachig, modern und multikulturell: Die Hausärzte von Steilshoop und Jenfeld

Die ärztliche Versorgung in sozialen Brennpunkten ist eine besondere Herausforderung, die viele Ärztinnen und Ärzte scheuen und lieber Praxen in anderen Stadtteilen übernehmen. Dr. Omar Samadzade entschied sich 2004 als frischgebackener Facharzt ganz bewusst für den entgegengesetzten Weg und gründete eine Praxis in Steilshoop.

„Ich bin in Großhansdorf, Ahrensburg und Wandsbek aufgewachsen und kannte den Stadtteil überhaupt nicht. Aber ich hatte erfahren, dass Steilshoop zu der Zeit unter einem dramatischen Ärzteschwund litt, weil die Praxen in wohlhabendere Stadtteile wie Sasel oder Volksdorf abgewandert waren. Steilshoop war quasi verwaist.“

Also eröffnete er mit einem Kollegen im Cesar Klein-Ring eine neue Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin. „Wir waren jung, dynamisch und enthusiastisch, haben sofort eine kassenärztliche Zulassung bekommen und unseren Patientenstamm von Anfang an selbst aufgebaut, statt die Kartei einer bestehenden Praxis zu übernehmen.“ 2016 kam dann ein zweiter Standort in Jenfeld dazu: „Kinder- und Hausarzt Wlodzimierz Kalinowski wollte lieber angestellt weiterarbeiten, er passte sehr gut zu uns und so haben wir seine Praxis übernommen und ihn eingestellt.“

In den Stadtteilen tief verwurzelt

Das Team der Praxis Jenfeld Annegret Hultsch Das Team der Praxis Jenfeld

Die persönliche Nähe zu den Patientinnen und Patienten ist Samadzade und seinem Team besonders wichtig. „Wir sind in den beiden Stadtteilen bekannt und zufrieden, betreuen inzwischen knapp 100.000 Patientinnen und Patienten jeden Alters. Damit gehören wir zu den größten hausärztlichen Praxen in Deutschland“, sagt der Allgemeinmediziner. „Wir kennen unsere Patientinnen und Patienten sehr gut, pflegen einen familiären Umgang. Und wir sind nicht nur kultursensibel, sondern sprechen auch viele Sprachen.“ Samadzade selbst spricht sieben Sprachen, gemeinsam decken die 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein breites Spektrum von Sprachen ab, darunter neben Englisch, Französisch und Spanisch auch Russisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch, Dari, Urdu und Paschtu. „Wir verbinden hier viele Sprachen und Kulturen mit moderner Medizin – das ist etwas ganz Besonderes“, hebt der leidenschaftliche Mediziner hervor. „Auch der soziale Aspekt ist wichtig. Immer wieder kommen die Menschen auch zu uns, weil sie eine Lebens- oder Berufsberatung suchen – oder auch mal ein Schulpraktikum. Das machen wir gern, und es verwurzelt uns noch mehr in den Stadtteilen.“

Gründlichkeit und intensive Betreuung

„Wir betreuen unsere Patientinnen und Patienten sehr intensiv und versuchen immer, die Ursachen ihrer Beschwerden abzuklären und sie gezielt zu therapieren, statt nur Medikamente zu verschreiben, um Symptome zu behandeln. Dafür nehmen wir uns viel Zeit“, betont Samadzade. Dabei zeige sich immer wieder, dass die Anamnese nach wie vor die Grundlage der Medizin sei. „Die Medizin ist keine exakte Wissenschaft, jeder Mensch ist individuell und genauso individuell sind seine Leiden. Es gibt für ein und dieselbe Erkrankung oft ganz verschiedene Ursachen und nicht jedes Medikament wirkt bei jedem gleich.“

Das Team der Praxis Steilshoop Annegret Hultsch Das Team der Praxis Steilshoop

Das erfordere neben dem Fachwissen vor allem Erfahrung und Menschenkenntnis, so der Mediziner. „Um unsere Patientinnen und Patienten im Gespräch richtig kennenlernen zu können, ist es für uns immens wichtig, ihre Sprache zu sprechen. Nicht alle sind hier geboren oder aufgewachsen, viele neu Zugewanderte verstehen noch nicht ausreichend Deutsch, um über Symptome und Therapien zu sprechen.“ Dass die Praxisteams so viele Sprachen sprechen, mache es für diese Menschen viel einfacher. „Es ist schon ein Unterschied, ob man direkt mit der Ärztin oder dem Arzt sprechen kann oder ob ein Familienmitglied übersetzen muss und deshalb aus Scham oder anderen Gründen nur das Nötigste erzählt wird und für die Behandlung wichtige Informationen verloren gehen.“

Rituelle Beschneidung als zusätzliches Angebot

Viel Vertrauen erfordert auch ein besonderer Schwerpunkt von Samadzade: „Zu mir kommen viele meist junge Patienten muslimischen, christlichen oder jüdischen Glaubens, um eine rituelle Zirkumzision durchführen zu lassen. Die Vorhautbeschneidung bei Kindern und Erwachsenen ist ein für deutsche Hausarztpraxen außergewöhnliches Angebot, für das wir auch recht bekannt sind.

Umzug der Praxis Steilshoop

Aufgrund von Baumaßnahmen stehen die angestammten Räumlichkeiten am Borchertring nicht mehr zur Verfügung, so dass die Praxis Steilshoop ab Januar 2025 in der Herthastraße 12 (neben Kaufland) in Bramfeld unter Leitung von meinem Praxispartner N.Khaan im Ärztehaus zu finden ist.“

Kontakt:

Dr. Omar Samadzade

Facharzt für Allgemeinmedizin

Praxis Steilshoop

Herthastraße 12

Tel.: (040) 790 285 440

info@hausarzt-steilshoop.de

www.hausarzt-steilshoop.de

Praxis Jenfeld

Öjendorfer Damm 44

Tel.: (040) 654 80 31

info@hausarzt-jenfeld.de

www.hausarzt-jenfeld.de

Schwerpunkte

■ Hausärztliche Versorgung

■ Hauterkrankungen

■ Herz- und Lungenerkrankungen

■ Ultraschalluntersuchungen

■ Rituelle Zirkumzisionen

Gesetzliche Krankenkassen, private Krankenversicherungen, Selbstzahler

