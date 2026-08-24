Neueröffnung in Altona: dänisches Möbeldesign entdecken – ab 29. August

Møbelkompagniet eröffnet am 29. August einen zweiten Standort in der Hansestadt: in Hamburg-Altona. Von 10 bis 17 Uhr lädt der dänische Möbelspezialist in seinen neuen Showroom in der Boschstraße 1 ein, mit Eröffnungsangeboten und einem Sortiment, das sich bis ins letzte Detail auf die eigenen vier Wände zuschneiden lässt. Nach dem Deutschland-Debüt am Kleinen Burstah ist Altona der nächste Schritt der dänischen Marke in Hamburg. Wer skandinavisches Wohndesign bislang nur online kannte, kann es hier zum ersten Mal live erleben.

Erst im Januar hatte Møbelkompagniet mit dem Geschäft am Kleinen Burstah seinen ersten Showroom außerhalb Dänemarks eröffnet, mitten in der Altstadt, unweit des Nikolai-Mahnmals. Sieben Monate später folgt der nächste Schritt: Mit dem neuen Standort in der Boschstraße rückt die Marke näher an den Hamburger Westen heran. Am Eröffnungstag können sich Interessierte direkt vor Ort ein Bild vom Sortiment machen und sich beraten lassen – alle Details zur Feier gibt es vorab bei Details zur Eröffnungsfeier.

Was Møbelkompagniet Hamburg-Altona ins Regal stellt

Das Sortiment ist breit: Sofas, Schlafsofas, Sessel, Esstische, Stühle, Aufbewahrungsmöbel und Wohnaccessoires stehen im neuen Showroom bereit. Kern des Konzepts ist die Sonderanfertigung – aus über 10.000 Kombinationen von Modellen, Farben und Stoffen stellen Kund:innen ihr Möbelstück individuell zusammen. Wer sich vor allem für Polstermöbel interessiert, findet einen Überblick in der Sofakollektion – von klassisch bis skandinavisch reduziert.

Das Sortiment ist breit: Sofas, Sessel, Stühle und vieles mehr gibt es bei Møbelkompagniet in Altona. Møbelkompagniet

Dänisches Design mit persönlicher Handschrift

Møbelkompagniet verbindet dänisches Design mit handwerklicher Fertigung bei europäischen Produktionspartnern, die das Unternehmen persönlich kennt. Mehr als 70.000 Kund:innen haben bereits ein Möbelstück der Marke gekauft. Auf Bewertungsportalen liegt die Zufriedenheit laut Unternehmensangaben bei 4,5 von 5 Sternen, mit über 6.000 Fünf-Sterne-Bewertungen.

Die Wertung spricht für sich: Møbelkompagniet ist bereits ein Kund:innen-Liebling und sorgt mit der Filiale in Altona für Begeisterung. Møbelkompagniet

30 Tage testen, dann erst entscheiden

Wer sich unsicher ist, muss nicht sofort entscheiden: Neue Möbel lassen sich 30 Tage lang zu Hause probewohnen, bei Nichtgefallen mit kostenloser Rückgabe. Dazu kommen eine Preisgarantie und kostenlose Stoffproben, damit Farbe und Haptik schon vor dem Kauf feststehen.

Probewohnen und Sonderanfertigungen: Mit Møbelkompagniet zum perfekten Zuhause. Møbelkompagniet

Neu für Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Mitte

Der Showroom in der Boschstraße 1 liegt mitten in Altona und rückt damit näher an Eimsbüttel und Hamburg-Mitte heran, wo bislang der weitere Weg zum Kleinen Burstah nötig war. Zur Eröffnung am 29. August von 10 bis 17 Uhr erwarten Besucher:innen eine entspannte Atmosphäre und Angebote, die es nur an diesem Tag gibt.

Die Møbelkompagniet in Hamburg Altona eröffnet am 29. August 2026. Møbelkompagniet

Wer am 29. August dabei sein möchte oder sich vorab einen Überblick verschaffen will, findet das komplette Sortiment auf moebelkompagniet.de.