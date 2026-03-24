So vernetzt die Hamburger Praktikumswoche Nachwuchskräfte mit der Wirtschaft Hamburgs

Mit der Hamburger Praktikumswoche soll die Suche nach den Fachkräften von morgen vereinfacht werden. Die Handelskammer Hamburg erfindet Praktika neu: Mit dem neuen und innovativen Konzept gehört das verstaubte Image klassischer Schülerpraktika der Vergangenheit an.

Smartes Matching für Hamburger Ausbildungsbetriebe

Unter dem Motto “5 Tage, 5 Berufe, 5 Unternehmen” ermöglicht die Handelskammer Hamburg Jugendlichen, in nur einer Woche in fünf völlig unterschiedliche Berufe reinzuschauen. Damit das funktioniert, wurde ein smartes Matching-System geschaffen, das Angebot und Nachfrage so effizient zusammenbringt, dass ein einziger Schnuppertag pro Betrieb ausreicht, um den Funken überspringen zu lassen.

Dadurch wird sowohl für die Unternehmen als auch für die Jugendlichen der administrative Druck rausgenommen. Die Jugendlichen müssen sich einfach auf der Plattform anmelden, ein Profil mit den gewünschten Berufsfeldern anlegen und werden dann automatisch den registrierten Unternehmen vorgeschlagen. Sobald ein Unternehmen annimmt, bekommen die Jugendlichen eine Benachrichtigung. Unternehmen können sich ganz einfach über die Website registrieren und Praktikumsplätze anbieten.

Das System stellt dabei sicher, dass Unternehmen nur auf Jugendliche treffen, die echtes Interesse an ihrem spezifischen Bereich haben. Ein echter Gewinn für die Wirtschaft Hamburgs im harten Wettbewerb und die besten Nachwuchskräfte.

Handelskammer Hamburg

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Ein Tag reicht für einen ersten Eindruck

Das Portal ist kein langweiliges Jobportal, sondern dient als aktives Erlebnis-Netzwerk. Ob Handwerk, High-Tech-Industrie oder sozialer Sektor – die Vielfalt ist erlebbar und einfach erreichbar. Was zählt, ist der persönliche Eindruck und nicht die perfekte Note im Zeugnis.

Schon im letzten Jahr war die Resonanz gewaltig. Die Nachfrage überstieg die angebotenen Plätze deutlich. Doch für die Zukunft ist das Ziel klar: Jede Schülerin und jeder Schüler in Hamburg soll die Chance erhalten, einfach und unkompliziert genau den Praktikumsplatz zu finden, der wirklich zu den eigenen Interessen passt. Jeder hat die Chance verdient, ohne Bewerbungshürden in die echte Arbeitswelt einzutauchen. Außerdem soll verhindert werden, dass der Hamburger Mittelstand wertvolle Fachkräfte an die Bürokratie verliert.

Jetzt anmelden und mitmachen!

Hinter der Hamburger Praktikumswoche 2026 steht ein starkes Netzwerk: Die Handelskammer agiert in Kooperation mit dem HIBB, der JBA, der HWK und weiteren Partnern aus Bildung und Wirtschaft. Diese Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft ist ein Paradebeispiel für gelebte Corporate Social Responsibility (CSR).

Die Praktikumswoche findet im Zeitraum vom 29.06. bis 31.07. und zusätzlich vom 19.10. bis zum 30.10.2026 statt. Die Jugendlichen wählen die Tage aus, an denen sie Zeit haben, in die Unternehmen reinzuschnuppern. Die Teilnahme ist kostenlos.

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Hamburger Praktikumswoche

Website: www.praktikumswoche.de/hamburg

E-Mail: support@praktikumswoche.de

Telefon: 0661 97770590