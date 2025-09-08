Deine Karriere bei MegaCAD

Du bist auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung und brennst für technische Themen? Dann könnte eine Karriere bei der MegaCAD Deutschland GmbH genau das Richtige für dich sein. Als etabliertes CAD/CAM-Softwarehaus mit Sitz in Hamburg sucht das Unternehmen ständig nach engagierten Fachkräften, die das Team verstärken. Bei MegaCAD dreht sich alles um die Entwicklung und den Vertrieb einer innovativen CAD-Software, die Ingenieuren und Konstrukteuren hilft, ihre Visionen in die Realität umzusetzen.

Seit über 35 Jahren verfolgt MegaCAD den Grundsatz „Einfach machen“. Dieser spiegelt sich nicht nur in der leistungsstarken 2D/3D CAD-Lösung wider, sondern auch in der Unternehmenskultur. Rund 50 Experten arbeiten Hand in Hand und tragen gemeinsam zum stabilen Wachstum des Unternehmens bei. Vom Maschinen- und Anlagenbau über Architektur bis hin zur technischen Konstruktion bietet das Unternehmen genau die richtige Software für jedes Projekt. Wenn auch du Teil eines sympathischen und professionellen Teams werden möchtest, bist du hier genau richtig.

Werde Teil von MegaCAD

Die Wahl des richtigen CAD-Systems ist eine wichtige Entscheidung. Genauso wichtig ist es für MegaCAD, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Das Unternehmen bietet spannende Jobs in verschiedenen Bereichen an. Aktuell werden unter anderem ein Trainer und ein kompetenter Customer Support Manager für CAD Software in Hamburg gesucht.

Als Trainer für CAD-Software (m/w/d) bei MegaCAD bist du nicht nur Experte für die Software, sondern auch ein guter Pädagoge, der Wissen praxisnah an Kunden vermittelt. Deine Aufgabe ist es, Anwendern zu zeigen, wie sie mit MegaCAD hochkomplexe Konstruktionen einfach und effizient erstellen können. Ein tiefes Verständnis für technische Abläufe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären, sind dabei unerlässlich.

Als Customer Support Manager (m/w/d) für CAD Software stehst du den Kund mit Rat und Tat zur Seite und löst technische Herausforderungen. Ehrliche und faire Beratung ist das A und O – auch über den Kauf hinaus. Die Support-Mitarbeiter denken auch mal „um die Ecke“, um die beste Lösung für die technischen Anforderungen der Kunden zu finden.

MegaCAD steht für Innovation und Wachstum. Du möchtest Teil der MegaCAD-Familie werden und das Team mit deinem Fachwissen bereichern? Dann bewirb dich jetzt! Alle aktuellen Stellenanzeigen gibt es direkt auf der Website: www.megacad.de/karriere. Dort gibt es detaillierte Informationen über die offenen Positionen. Sende deine Bewerbung und starte deine Karriere bei einem der führenden Anbieter für CAD-Software in Deutschland.

MegaCAD Deutschland GmbH

An der Alster 63

20099 Hamburg

Telefon: 040 – 855 394 00

Website: www.megacad.de

E-Mail: info@megacad.de