Zweijähriges Mädchen nach Labrador-Biss schwer im Gesicht verletzt

Erst war es nur ein fröhliches Spielen – doch dann hallten Schreie durch die Wohnung: Ein Kleinkind ist in Rostock durch einen Hundebiss schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntagmorgen zu einem Einsatz von Rettungskräften im Stadtteil Groß Klein. Gegen 9 Uhr spielte ein zweijähriges Mädchen mit einem Labrador in der Wohnung.

Aus noch nicht bekannten Gründen biss der Hund plötzlich in das Gesicht des kleinen Mädchens und verletzte es schwer. Sofort kamen Polizei, Rettungswagen und Notarzt im Bootsbauerweg zum Einsatz. Das Kind wurde umgehend behandelt und kam anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 26-jährige Mutter des Kindes eingeleitet. Bei dem Labrador handelt es sich nicht um den Familienhund, sondern um den Vierbeiner von Bekannten, die zu Besuch waren.