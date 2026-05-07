Zwei Überfälle auf demselben Waldweg: Wartet eine Bande dort auf Opfer?

Zwei Überfälle innerhalb einer Woche: Auf demselben Waldweg in Schwerin wurden ein 17-Jähriger und ein 65-Jähriger Opfer von Raub. Die Polizei sucht Zeugen und prüft Zusammenhänge.

Der 17 Jahre alte Spaziergänger wurde am Dienstagabend von drei jungen Männern mit Gewalt bedroht, wie die Polizei mitteilte.

Schwerin: 17-Jähriger und 65-Jähriger auf demselben Weg überfallen

Die Täter stahlen den Angaben zufolge eine Jacke und Kopfhörer im Wert von etwa 160 Euro. Wenige Tage zuvor war ein 65 Jahre alter Radfahrer bei einem Überfall auf demselben Waldweg zwischen der L072 und der Plater Straße schwer verletzt worden.

Vier junge Männer sollen den 65-Jährigen Polizeiangaben zufolge angehalten und anschließend geschlagen und getreten haben. Der Mann erlitt dabei demnach einen Kieferbruch, Blutergüsse und einen Trommelfellriss. Die Angreifer stahlen laut Polizei eine Armbanduhr und Bargeld im Gesamtwert von etwa 100 Euro.

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In beiden Fällen wurden die Verdächtigen auf ein Alter zwischen 17 und 25 Jahren geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes oder räuberischer Erpressung und prüft, ob die Taten zusammenhängen. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. (dpa/mp)