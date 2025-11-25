Zugunglück im Norden: Regionalbahn kollidiert mit Reh – Passagiere unter Schock

Großalarm auf der Bahnstrecke Hamburg-Cuxhaven: Am Montagabend gegen 20 Uhr ist ein Regionalzug in Nottensdorf nahe Horneburg mit einem zunächst unbekannten Gegenstand kollidiert und ging in die Vollbremsung. Bald darauf stellte sich heraus: Es war ein Reh!

Der Zugführer hatte den Regionalzug RE5 nach der Kollision kurz vor Horneburg sofort gestoppt. Da unklar war, was der Zug getroffen hatte, wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert. Auch Rettungs- und Notarztwagen sowie der Bahn-Notfallmanager eilten aus Hamburg herbei.

Bei der Untersuchung zur Unfallursache war dann schnell klar, dass der Zug in voller Fahrt ein auf den Gleisen stehendes Reh erfasst hatte. Rettungssanitäter überprüften alle rund 100 Zuginsassen, die zum Glück alle unverletzt blieben.

Nachdem der Zug anschließend auf seine Fahrtüchtigkeit untersucht worden war, konnte er nach rund einer Stunde Fahrt Richtung Stade fortsetzen. Das Reh überlebte die Kollision nicht. (mp)