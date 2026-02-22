Hohe Parkgebühren, Kurtaxe, teure Strandkorbmiete – die Kosten in Sankt Peter-Ording, kurz SPO genannt, sorgten im vergangenen Jahr für Frust bei Urlaubern und Einheimischen. Ihre Kritik hatte Erfolg: Das Parken soll jetzt günstiger werden. Die MOPO hat vor Ort nach weiteren Spar-Tipps gesucht. Fazit: SPO muss nicht teuer sein.

Günstiger Parken am Strand