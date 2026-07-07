Stürmisches Wetter legt einige der Fährverbindungen nach Helgoland lahm. Welche Schiffe betroffen sind und welche Alternativen für Reisende angeboten werden.

Wegen der Wetterlage fallen einige Fähren zur Insel Helgoland heute aus. Bereits vor ein paar Tagen kam es wegen hohen Wellengangs zu Ausfällen. Im Tagesverlauf finden keine Schiffsverbindungen mit der „Nordlicht II“ vom und zum Festland statt, wie es auf der Internetseite der Insel heißt. Betroffene Gäste sollten die Abfahrt der MS „Helgoland“ nutzen.

Auch bei Adler & Eils fallen wegen des Seegangs heute alle Fahrten von Büsum nach Helgoland und zurück aus. Ebenso fallen die Fahrten der „Halunder Jet“ von Frs Helgoline wetterbedingt aus.

Die Helgolandfahrten mit der „Adler Cat“ von den nordfriesischen Inseln finden von Sonntag bis Mittwoch ohnehin nicht statt. (dpa)