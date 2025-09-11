Zoo im Norden: Trauer um Schimpansen-Jungtier

Traurige Nachrichten aus dem „Zoo am Meer“ in Bremerhaven: Ein zwei Tage altes Schimpansen-Baby ist dort eingeschläfert worden. Mama Lizzy hatte es nicht angenommen.

Das kleine Affenmädchen kam am Donnerstag der vergangenen Woche auf die Welt. Kurz nach der Geburt des Jungtieres soll Schimpansenmama Lizzy einen Kreislaufzusammenbruch erlitten haben. Der Tierarzt des Zoos konnte ihr Leben nur mit Mühe retten, heißt es in einem Instagram-Post des Zoos. Nachdem ihr Zustand stabilisiert werden konnte, wurde die Familie zusammengeführt – leider ohne Erfolg. Die Mutter zeigte kein Interesse an ihrem Kind.

Schimpansen-Mutter nimmt Kind nicht an

„Am Freitagmorgen hatte Lizzy immer noch kein Interesse an dem Jungtier. Sie war mittlerweile alleine mit dem Jungtier und schob es immer wieder von sich weg, als sei es ihr lästig“, heißt es darin. Die Mitarbeiter des Zoos entschieden in Abstimmung mit Kollegen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) „das Leid des Jungtieres nicht zu verlängern“.

Das Tierkind wurde am Samstagmorgen eingeschläfert. In dem Instagram-Post heißt es, dass eine Handaufzucht keine Option war und nur in seltenen Fällen in Betracht gezogen wird. Durch die Aufzucht, getrennt von der Familie, würden Wildtiere meist ein artuntypisches Verhalten entwickeln. (ch)