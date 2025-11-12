Zehntausende Euro Schaden durch Einbrüche auf Baustellen

In der Grafschaft Bentheim hat es eine Serie von Einbrüchen auf Baustellen gegeben. Dabei sind Schäden von rund 47.000 Euro entstanden, wie die Polizei sagte.

Die Diebe hätten es bei ihren Aktionen besonders auf Kraftstoffe und Werkzeug abgesehen. In Wietmarschen versuchten Diebe demnach bei fünf Baustellen ihr Glück. Viermal sei es ihnen gelungen, mit Beute zu fliehen. Der größte Schaden sei durch gestohlenes Werkzeug im Wert von 7000 Euro entstanden.

In Nordhorn schlugen Unbekannte laut Polizei einmal zu. Dabei gelangten sie an Werkzeug im Wert von 25.000 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:Hamburgs schönste Prachtstraße führt ein Schattendasein

Die Polizei ermittelt, ob zwischen den Einbrüchen in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Zusammenhang besteht. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu melden. (dpa)