Wohnmobil brennt auf Autobahn aus – Insassen retten sich und ihren Hund

Ein Wohnmobil fing am Donnerstag auf der A27 bei Bremen Feuer und brannte vollständig aus. Die beiden Insassen und ihr Hund konnten das Fahrzeug nach Angaben von vor Ort rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Autobahn wurde gesperrt.

Der Brand ereignete sich gegen 11.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bremen-Überseestadt und Bremen-Industriehäfen in Fahrtrichtung Bremerhaven. Feuerwehrleute löschten das Feuer. Die Autobahn 27 musste deswegen in Richtung Bremerhaven voll gesperrt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Camper in Hamburg in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Die beiden Insassen konnten sich und ihren Hund rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Ursache des Feuers ist bislang nicht bekannt. Die Sperrung der Fahrbahn dauerte mehr als eine Stunde.