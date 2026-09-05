Viele ältere Menschen haben Platz, viele Jüngere suchen günstigen Wohnraum: Die SPD in Schleswig-Holstein will deshalb das Modell „Wohnen für Hilfe“ stärken.

Zwei ältere Personen stehen bei Regen vor einem Schaufenster eines Schmuckgeschäfts und betrachten die ausgestellten Waren. Sina Schuldt

Viele ältere Menschen leben allein in großen Häusern, viele Jüngere suchen eine bezahlbare Wohnung. Die SPD-Fraktion in Schleswig-Holstein möchte das vom Studentenwerk getragene Konzept „Wohnen gegen Hilfe“, das Jung und Alt zusammenbringt, stärken und hat einen Antrag für die nächste Landtagssitzung eingebracht.

„Davon können beide Seiten profitieren. Studierende und Auszubildende erhalten eine bezahlbare Wohnmöglichkeit, während ältere Menschen Unterstützung beim Einkaufen oder im Haushalt bekommen“, teilte der SPD-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden April, Ulf Kämpfer, mit.

SPD möchte „Wohnen für Hilfe“ im Norden stärken

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„Wohnen für Hilfe“ ersetze natürlich keinen notwendigen Wohnungsbau. „Aber es ist eine kluge zusätzliche Möglichkeit, vorhandenen Wohnraum besser zu nutzen und gleichzeitig sozialen Zusammenhalt zu stärken.“

Die SPD-Fraktion schlägt nach Angaben ihres Sprechers für Wohnungspolitik, Thomas Hölck, eine zentrale Vermittlungsplattform, professionelle Beratung vor Ort und klare Standards für faire Vereinbarungen vor. „Wer Wohnraum anbietet oder Hilfe leistet, muss wissen, worauf er sich einlässt und an wen er sich bei Fragen wenden kann.“ (dpa)