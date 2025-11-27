Diese Tiere „haben das Potenzial zum Raubtier“: Forschende filmen mit einer Infrarotkamera, wie Wanderratten Fledermäuse im Flug jagen. Dies ist nicht etwa ein Zufall – „die Ratten haben konkret Jagd auf die Fledermäuse gemacht“, so der Experte Florian Gloza-Rausch. Die Kalkberge sind eines der wichtigsten Fledermaus-Winterquartiere Norddeutschlands, für bis zu 36.000 Tiere jährlich. Ein derartiges neues Verhalten der Ratten könnte die Population der ohnehin schon streng geschützten, Flughunde bedrohen. Auch für Menschen könnte dieses neue Phänomen potenzielle Risiken bergen.

