Winterdienst eingestellt: Gemeinde bei Hamburg hat kein Salz mehr!

Hier muss man jetzt sehr vorsichtig unterwegs sein: In Seevetal (Landkreis Harburg) bleiben die Räumfahrzeuge stehen und die Straßen werden zur Rutschpartie. Der Winterdienst ist eingestellt worden, weil das Streusalz ausgegangen ist – und das mitten in einer frostigen Wetterlage, so „seevetal-aktuell“.

Wie die Verwaltung am Montag bestätigte, kann „bis auf Weiteres kein Streudienst mehr geleistet werden“. Der Grund: Die vorhandenen Vorräte stammen aus einer Landesreserve, die ausschließlich für Kreis- und Bundesstraßen vorgesehen ist. Für die kommunalen Straßen steht daher kein Salz mehr zur Verfügung.

Seevetal stellt Winterdienst ein – Streit mit Landkreis

Ursache des Engpasses ist eine vertragliche Regelung mit dem Landkreis Harburg, der für die Beschaffung des Streusalzes zuständig ist. Da der Zugriff auf die Landesreserve laut Landkreis nur für übergeordnete Straßen zulässig ist, bleibt Seevetal auf dem Trockenen sitzen.

Das hat ernsthafte Folgen für die Verkehrssicherheit: Viele Gemeindestraßen sind bei Frost glatt und rutschig, Bürger sind gezwungen, selbst Salz aufzubringen oder extrem vorsichtig zu fahren – mit entsprechend erhöhtem Risiko.

Die Gemeinde betont, man arbeite gemeinsam mit dem Landkreis an einer schnellen Lösung. Bis dahin müssen Anwohner und Pendler auf glatten Straßen besonders vorsichtig sein.