Ein Trip auf Deutschlands beliebteste Insel Sylt endete für zahlreiche Reisende seit Freitagabend im Chaos. Wegen eines erneuten Defekts an der Klappbrücke in Husum wurde der Zugverkehr größtenteils eingestellt. Reisende saßen stundenlang fest.

Es ist nicht das erste Mal, dass die baufällige Klappbrücke in Husum für Probleme im Zugverkehr sorgt. Zuletzt war dies am 9. Mai dieses Jahres der Fall. Damals führte ein Defekt an dem Bauwerk zu massiven Verspätungen und Zugausfällen.

Zugverkehr eingestellt – lange Wartezeiten beim Schienenersatzverkehr

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Am Freitagabend kam es nun erneut zu einem Defekt. Die hochgefahrene Brücke ließ sich nicht mehr bewegen. Deshalb musste der Zugverkehr zwischen Husum und Bredstedt eingestellt werden. Die Sperrung hielt auch am Samstagmorgen noch an.

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Doch damit nicht genug: Die Passagiere mussten in Husum und Bredstedt auf Busse ausweichen. Doch auch der Schienenersatzverkehr lief alles andere als reibungslos. Stundenlange Wartezeiten strapazierten die Geduld der Reisenden. Laut einem Reporter vor Ort warfen einige Menschen ihre Reisepläne über den Haufen und traten den Rückweg an.

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Die Klappbruecke in Husum erweist sich damit erneut als äußerst anfällig. Bereits vier Mal fiel sie in den vergangenen Wochen aus. Eine Bahnsprecherin teilte der MOPO auf Anfrage am Samstag mit, dass die Störung behoben sei und der Bahnverkehr seit etwa 9 Uhr wieder anlaufe. Der erste Zug von Husum nach Westerland sei demnach um 10.04 Uhr gestartet. Zuvor habe es bereits einen verkürzten Zug gegeben.





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