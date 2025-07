Ruhige See statt Meeresrauschen, Badestege statt Seebrücken, Fischerhütten statt prachtvoller Villen und schmale Buchten statt weiter Sandstrände. Urlaub auf der Haffseite der Insel Usedom ist vor allem eines: ruhig, entspannt und optimal für alle, die die landschaftlich schöne Umgebung am liebsten mit dem Fahrrad entdecken wollen. Ein weltberühmter Künstler hat sich schon vor mehr als 100 Jahren in diese Insel und die Landschaft verliebt.