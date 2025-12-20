Weihnachtsmarkt im Norden: Frau bedroht Mitarbeiter – Polizei im Einsatz

Auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg sucht die Polizei nach einer Frau. Sie soll den Mitarbeiter eines Weihnachtsmarktstandes bedroht haben. Was bislang bekannt ist.

„Nach Angaben eines Zeugen soll eine ältere Frau einen waffenähnlichen Gegenstand aus ihrer Handtasche gezogen und diesen in Richtung eines Mitarbeiters eines Weihnachtsmarktstandes gehalten haben“, teilte die Polizei mit.

Weihnachtsmarkt in Oldenburg: Suche nach älterer Frau

Dabei soll sie den Mitarbeiter auch verbal bedroht und sich danach entfernt haben. Warum sie das tat, war zunächst unklar. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Kritik eines Forstexperten: „Hamburg pflanzt zu viele Bäume“

„Hamburg pflanzt zu viele Bäume“ Vermieter Stacey: Mieterin berichtet von sexuellen Übergriffen in der Gemeinschaftsküche

Mieterin berichtet von sexuellen Übergriffen in der Gemeinschaftsküche 70 Jahre Anwerbeabkommen: Fünf Hamburger „Gastarbeiter“ erzählen

Fünf Hamburger „Gastarbeiter“ erzählen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: St. Pauli plant Millionen-Umbau am Millerntor

St. Pauli plant Millionen-Umbau am Millerntor 28 Seiten Plan 7: Laut und wild! Torfrocks „Bagaluten-Wiehnacht“ & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Hinweise darauf, dass auf dem Lamberti-Markt noch mehr Menschen bedroht wurden, gab es den Angaben zufolge zunächst nicht. Die Suche nach der Frau dauerte am Abend an. Die Polizei sei weiterhin verstärkt mit Einsatzkräften vor Ort präsent, hieß es. Zudem werde nach Zeugen gesucht.

Erst kürzlich Vorfall auf Weihnachtsmarkt in Duderstadt

Erst vor einigen Tagen hatte es einen Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt im südniedersächsischen Duderstadt gegeben. Ein 17-Jähriger war – wie sich später herausstellte – mit einer Waffenattrappe auf dem Weihnachtsmarkt gesichtet worden. Der Markt wurde daraufhin zeitweise geräumt.

Das könnte Sie auch interessieren: Weihnachtsmärkte in Hamburg: Diese Veranstalter sind zufrieden – und diese weniger

Danach hatten Polizisten und Spezialeinsatzkräfte nach zahlreichen Hinweisen mehrere Durchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden Menschen in Gewahrsam genommen und auch weitere Attrappen sowie scharfe, aber legale Waffen sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. (dpa/mp)