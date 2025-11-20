Weihnachtsmarkt im Bergwerk: Dieses Adventserlebnis gibt’s nur am Rammelsberg

Ein Weihnachtsmarkt, der nicht auf einem Platz, sondern tief im Berg stattfindet – allein das klingt schon nach einer Geschichte, die man nicht vergisst. Am 13. und 14. Dezember 2025 öffnet das Weltkulturerbe Rammelsberg in Goslar wieder sein Tor zu einem der wohl außergewöhnlichsten Weihnachtsmärkte Deutschlands: einem Weihnachtsmarkt im Bergwerk, der durch Stollen und Schächte führt, die sonst im Dunkeln liegen.

Ein Weihnachtsmarkt wie aus einer anderen Welt

Glühwein unter Tage, Kerzenlicht auf nacktem Fels, Stände in jahrhundertealten Erzstollen – dieser Weihnachtsmarkt lebt von seiner Atmosphäre. Mehr als 50 Aussteller bieten Kunsthandwerk, Leckereien und Mitmach-Aktionen an. Zinnfiguren gießen, Wichtelwerkstatt, Tombola, Lesestunden mit dem Weihnachtsmann – hier trifft Industriegeschichte auf Adventszauber.

Leuchtende Kerzen im magischen Roeder-Stollen

Kerzen erleuchten den einzigen unterirdischen Weihnachtsmarkt Norddeutschlands. dpa Kerzen erleuchten den einzigen unterirdischen Weihnachtsmarkt Norddeutschlands.

Ein weiterer Publikumsliebling ist der berühmte Roeder-Stollen, der während des Weihnachtsmarkts im Bergwerk mit hunderten Kerzen erleuchtet wird. Der warme Schein in der Dunkelheit, die Stille, das Tropfen des Bergwassers – ein Moment, der sich anfühlt, als wäre die Zeit stehen geblieben. Tickets gibt’s an der Museumskasse, in der Stadtinformation Goslar oder online auf www.rammelsberg.de.

Für 2025 wurde das Erlebnis deutlich ausgebaut. Die neu hergerichtete Bergschachtstrecke ist erstmals für den Weihnachtsmarkt freigegeben. Sie macht den Rundgang unter Tage länger, eindrucksvoller – und noch typischer für ein Bergwerk. Wer einmal in diesen Stollen abtaucht, merkt schnell: Das hier ist kein Event, sondern ein Abenteuer.

Shuttle-Service für eine stressfreie Anreise zum Weihnachtsmarkt

Damit niemand im Stau hängen bleibt, gibt es erstmals eine eigene Parkfläche an der Alten Heerstraße in Goslar-Baßgeige. Von dort fährt ein kostenloser Shuttlebus direkt zum Rammelsberg. Die Zufahrt zum Bergwerk bleibt gesperrt.

Weihnachtlicher Rammelsberg 2025

13. & 14. Dezember 2025

11.00–18.00 Uhr

Weltkulturerbe Rammelsberg, Bergtal 19, 38640 Goslar