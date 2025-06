Wegen Blitzeinschlag: Kirchenglocken spielen verrückt

Kurioser Zwischenfall im Landkreis Uelzen: Ein Gewitter hat in Wrestedt die Glocken der Kirche im Ort außer Rand und Band gebracht. Sie begannen mitten in der Nacht in Dauerschleife zu läuten!

Nach Angaben der Polizei begannen die Kirchenglocken in dem Heideort gegen 1 Uhr in der Nacht zu Montag plötzlich zu schlagen. Das Dauerläuten hörte rund eine Stunde lang nicht mehr auf.

Ursache war offenbar ein technischer Defekt, der durch einen Blitzeinschlag ausgelöst worden war. Erst als die Kirchenvorsteherin aus dem Bett geklingelt worden war, konnte das Dauerläuten beendet werden. (mp)