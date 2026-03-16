Es ist eine unscheinbare Tür, die aus dem Café des Brautmodegeschäfts Laue im Kreis Dithmarschen in einen Raum führt, in dem Ehen beginnen: Seit einigen Monaten ist es möglich, in diesem Zimmer mit vier Stuhlreihen, einem Tisch und viel Deko zu heiraten. Das Standesamt selbst hat die Ladeninhaber darum gebeten. Der MOPO haben sie erzählt, wie gut das Angebot angenommen wird, wieso bei ihnen nicht nur Bräute in die Kleider schlüpfen wollen – und wie Männer beim Anzug kaufen manchmal die Ruhe weg haben.





