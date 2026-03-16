mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Henning Laue, Nanke Gröhn und Kirsten Jürgensen (v.l.n.r.) im Trauzimmer.

Henning Laue, Nanke Gröhn und Kirsten Jürgensen (v.l.n.r.) im Trauzimmer. Foto: Florian Quandt

  • Tellingstedt

paidHier bekommen Sie ein Brautkleid – und können sogar heiraten!

Es ist eine unscheinbare Tür, die aus dem Café des Brautmodegeschäfts Laue im Kreis Dithmarschen in einen Raum führt, in dem Ehen beginnen: Seit einigen Monaten ist es möglich, in diesem Zimmer mit vier Stuhlreihen, einem Tisch und viel Deko zu heiraten. Das Standesamt selbst hat die Ladeninhaber darum gebeten. Der MOPO haben sie erzählt, wie gut das Angebot angenommen wird, wieso bei ihnen nicht nur Bräute in die Kleider schlüpfen wollen – und wie Männer beim Anzug kaufen manchmal die Ruhe weg haben.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test