Auch im Flachland lässt es sich gut wandern. Besonders gut auf den Nordpfaden im Landkreis Rotenburg (Wümme) zwischen Hamburg und Bremen. Ein weißer S-förmiger Bogen auf orangefarbenem Grund weist den Weg: 24 gut ausgeschilderte Wege führen durch Moor und Heide, vorbei an alten Mühlen, durch idyllische Dörfer, an Flüssen und Badeseen entlang. Mit Längen zwischen fünf und 32 Kilometern sind die Pfade für Familien genauso geeignet wie für Wanderprofis. Hier eine Auswahl.

Wenn von April bis Ende Mai das Wollgras blüht, ist der Nordpfad „Dör't Moor“ um eine Attraktion reicher. Anke Geffers Wenn von April bis Ende Mai das Wollgras blüht, ist der Nordpfad „Dör’t Moor“ um eine Attraktion reicher.

Wasser und Moor am Nordpfad „Dör’t Moor“