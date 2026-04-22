Ganz Deutschland verfolgt das Schicksal von Wal Timmy, der vor der Insel Poel gestrandet ist. Während Experten sagen, es sei das Beste, das Tier in Ruhe sterben zu lassen, setzt eine private Initiative alles daran, den Meeressäuger doch noch ins offene Meer zu bringen. Inzwischen rumort es gewaltig in dem Team. Und nun richten sich schwere Vorwürfe gegen den Mann, der die Aktion initiiert und koordiniert. Viel spricht dafür, dass er in einem klar rechten Meinungsmilieu unterwegs ist. Er nennt Bundeskanzler Friedrich Merz eine „Schwuchtel“, einen „Berufslügner“, einen „Speichellecker“, den ukrainischen Präsidenten Selenskyj einen „Verbrecher“. Muslime sind für ihn „lebender Müll“.





