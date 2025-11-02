Hochzeitskorso auf der Autobahn: Plötzlich wird eine Waffe gezogen – Polizeieinsatz

Die Polizei hat einen Hochzeitskorso auf der Autobahn 1 bei Bremen gestoppt. Zuvor soll ein Fahrer eine Waffe aus dem Fenster gehalten haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Kolonne hatte am Samstag den Verkehr auf der A27 in Fahrtrichtung Hannover behindert und war dann auf die A1 abgefahren. Kurz vor der Ausfahrt Mahndorf leitete die Polizei den Hochzeitskorso von der Autobahn und kontrollierte den 34 Jahre alten Fahrer eines dunklen Mercedes.

Polizei stoppt Hochzeitskorso – und findet Schreckschusspistole

Der 34-Jährige gab demnach sofort zu, dass sich eine Schreckschusswaffe im Auto befinde. Alle fünf Insassen des Fahrzeugs mussten aussteigen. Bei der Durchsuchung des Fahrers fanden die Beamten ein geladenes Schreckschussmagazin. Im Auto entdeckte die Polizei außer der Waffe ein weiteres Magazin. Laut Polizei wurden insgesamt 19 Schreckschusspatronen gefunden.

Die Beamten beschlagnahmten die Waffe und die Munition und leiteten gegen den 34-Jährigen Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (dpa/mp)