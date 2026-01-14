Vorsicht, Autofahrer: Hier ist es wegen des Tauwetters glatt

Autofahrer im Norden müssen weiter aufpassen: Überfrierende Nässe sorgt bis in den Vormittag für glatte Straßen. Wo Autofahrer besonders aufpassen müssen.

Autofahrer können im Norden Deutschlands bis in den Vormittag hinein mit Glätte rechnen. Überfrierende Restnässe sorgt insbesondere in den östlichen Landesteilen von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern für rutschige Straßen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte.

Tagsüber sollen die Temperaturen im ganzen Norden wieder im Plusbereich liegen. In Niedersachsen werden Höchstwerte zwischen fünf Grad im Wendland und bis zu acht Grad im Emsland erwartet. Dazu lockert es von Nordwesten her auf.

Glätte in Norddeutschland: Wetter bleibt wechselhaft

Allerdings bleibt das Wetter wechselhaft. Es regnet verbreitet, im Oberharz kann es zeitweise „böig auflebend“ werden. Dort sind Böen von bis zu 55 Kilometern pro Stunde möglich. Auch vereinzelt Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 65 Kilometern pro Stunde sind laut dem DWD nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen erneut. In Mecklenburg-Vorpommern fallen sie örtlich auf Tiefstwerte zwischen 1 bis zu minus 2 Grad, sodass gebietsweise wieder Glätte durch überfrierende Nässe droht. Auch in Schleswig-Holstein ist nachts stellenweise bei leichtem Frost Glätte möglich. Zusätzlich kann es in Mecklenburg-Vorpommern Donnerstagfrüh gebietsweise zu dichtem Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern kommen. (dpa/mp)