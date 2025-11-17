Vor Hamburg: BMW in Flammen – und dann knallt es

Bei einem Fahrzeugbrand sind am Sonntag in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) drei Autos beschädigt worden.

Laut Polizeiangaben stand gegen 23 Uhr ein im Sperberweg abgestellter BMW in Flammen. Der Wagen brannte komplett aus. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei daneben stehende Fahrzeuge ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Knallgeräusche während des Brandes

Anwohner berichteten von lauten Knallgeräuschen während des Brandes. Die Feuerwehr Buchholz rückte aus und löschte die Flammen. Die Brandursache ist bislang unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.