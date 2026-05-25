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Polizei und Notarzt im Einsatz (Symbolfoto).

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Gelhot

  • Bützow

Vor den Augen ihres Partners: Frau stürzt vom Balkon – und stirbt

Im Landkreis Rostock ist es am Sonntag zu einem tragischen Unglück gekommen. Eine 29-Jährige soll auf einem Balkon das Gleichgewicht verloren haben und vier Etagen tief gefallen sein.

Eine Frau ist den Erkenntnissen der Polizei zufolge vom Balkon gestürzt und anschließend gestorben. Der Vorfall ereignete sich in der Sonntagnacht südlich von Rostock in Bützow. Die 29-Jährige habe in der Anwesenheit ihres Partners auf einem Balkon in der vierten Etage das Gleichgewicht verloren, während sie dort Dinge hin und her geräumt habe, sagte ein Polizeisprecher. Ermittler untersuchten nach dem Sturz den Balkon. 

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Die Polizei hält einen Unglücksfall für wahrscheinlich, was bedeutet, dass die Frau versehentlich gestürzt ist. Ein Fremdverschulden schließt die Behörde derzeit aus. (dpa)

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