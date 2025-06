Vor AfD-Parteitag: Bürgerhaus mit Parolen besprüht und Klos mit Beton zugeschüttet

Kurz vor dem Landesparteitag der AfD ist der Tagungsort, das Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg, mit Parolen besprüht worden, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilt.

„Es gab Sachbeschädigungen am Bürgerhaus“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion. An mehreren Stellen seien Fenster und Türen des Gebäudes mit „Schriftzügen gegen die AfD“ besprüht worden. Die Tatzeit lasse sich auf die Zeit zwischen 4 und 5 Uhr morgens eingrenzen. Es seien Anzeigen wegen Sachbeschädigung gestellt worden, die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Die AfD Schleswig-Holstein, die im Bürgerhaus am Samstag ihren Landesparteitag veranstalten will, verurteilt die Tat. „Für mich gibt es keinen Zweifel, dass diese Anschläge von Linksextremisten oder ihrem Umfeld verübt wurden“, sagte der AfD-Landesvorsitzende Kurt Kleinschmidt.

Es sei der Versuch, den Parteitag zu verhindern oder dessen Teilnehmer einzuschüchtern. „Bei einer solchen Gewaltbereitschaft muss man auch Angriffe auf Menschen befürchten“, so Kleinschmidt, Bundestagsabgeordneter aus Nordfriesland. Bereits am Mittwoch sei versucht worden, Toiletten des Bürgerhauses zu zerstören, indem Trockenbeton in WCs gekippt worden sei, sagte Kleinschmidt. Die Polizei bestätigt das. Der Schaden sei aber schnell behoben worden.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg erklärte, dass die Polizei am Samstag mit zusätzlichen Kräften aus Schleswig-Holstein und Hamburg in Henstedt-Ulzburg vor Ort sein werde. Neben dem AfD-Landesparteitag seien acht Versammlungen angemeldet worden. (dpa/mp)