Von wegen Bavaria-Weihnachtsmarkt im Hyde Park: So viel Norden steckt in den Chalets

German Sausage, Bratwurst und Schnitzel plus Bier im „Steins“ (Krug) – so wirbt das Bavarian Village auf dem Weihnachtsmarkt im Londoner Hyde Park mit deutschem Ambiente. Doch das riesige, massive Holzchalet, das extra für das Event gebaut wurde, ist im Herzen eher ein Hamburger als ein Münchner.

Denn gebaut wurde die riesige Holzhütte aus rund 175 Kubikmetern Holz aus dem Forstamt Sellhorn in Wintermoor vor den Toren Hamburgs. Eine Menge, die etwa 15 bis 17 Einfamilienhäusern entspricht und die extra für London gefällt und über den Kanal transportiert wurde.

Das Bauwerk für den Londoner Weihnachtsmarkt misst 15 mal 40 Meter und ist zwölf Meter hoch. Mitarbeiter der Firma René Zahlmann aus Wintermoor arbeiteten rund drei Monate an der Fertigung. Vor Ort in London waren sieben Mitarbeiter für den Aufbau über drei Tage sowie für die Dekoration des Bauwerks im Einsatz.

Londoner Weihnachtsmarkt: Gebaut mit Holz aus der Heide

„Wir freuen uns sehr, dass Holz aus unseren heimischen Wäldern in einem so großen internationalen Projekt zum Einsatz kommt“, sagt Peter Wendt, Leiter des Forstamtes Sellhorn. Neben dem aktuellen Großprojekt hat die Firma Zahlmann bereits weitere markante Bauwerke für den Londoner Weihnachtsmarkt realisiert.

Darunter ein fünf mal 30 Meter großes Eingangstor sowie ein zweigeschossiges Haus mit 10×20 Metern Grundfläche und zwölf Metern Firsthöhe. Jährlich fährt das Team nach London, um Wartungsarbeiten vorzunehmen. Dabei werden rund 60 Kubikmeter Holz für Reparaturen und kleinere Anpassungen verwendet. So wird sichergestellt, dass die Bauwerke auch über Jahre hinweg nutzbar bleiben.