Weihnachten kurz vor Ostern: Warum in dieser Stadt umdekoriert wird

Weihnachtssterne und ein Tannenbaum kurz vor Frühlingsbeginn: In der Altstadt von Leer sorgt in diesen Tagen Weihnachtsdeko für vorösterliche Verwirrung. Hat sich die Stadt bei den Feiertagen vertan?

Wer in diesen Tagen durch die Altstadt von Leer bummelt, stößt kurz vor dem Osterfest auf ungewohnte Weihnachtsdekorationen: Herrnhuter Sterne baumeln über der Rathausstraße, ein Weihnachtsbaum steht mit blauen und weißen Kugeln geschmückt vor der Stadtbibliothek. Doch wer den Tannenbaum genauer betrachtet, dem fällt auf, dass hier etwas nicht stimmt: Auch blau-weiße Polizei-Absperrbänder und ein Polizei-Wappen mit Niedersachsenross als Weihnachtsstern schmücken den Baum.

Weihnachtsdeko in der Altstadt von Leer, Ostfriesland. picture alliance/dpa | Lars Penning Weihnachtsdeko in der Altstadt von Leer, Ostfriesland.

Feiert Ostfriesland zu Ostern Weihnachten?

Die ostfriesische Stadt hat sich nicht bei den Feiertagen vertan, wie ein Stadtsprecher auf Anfrage erklärt. Aktuell würden neue Folgen der ZDF-Krimi-Reihe „Friesland” in der Stadt gedreht. „Bei einer geht es um eine Weihnachtsfolge”, sagt der Stadtsprecher. Die Weihnachtsdeko ist Teil der Filmkulisse. Zuerst hatte die „Ostfriesen-Zeitung” berichtet.

Schon im Dezember habe die Filmcrew auf dem traditionellen „Wiehnachtsmarkt achter d´Waag” in der Stadt gedreht, erklärte der Sprecher weiter. Nun sollen demnach noch einige Szenen nachgedreht werden.

Passanten in der Leeraner Innenstadt nutzten am Mittwoch die Weihnachtsdeko, um bei frühlingshaften 14 Grad und blauem Himmel Selfies damit zu machen, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete.

Eine blutige Bescherung

Nach Angaben des ZDF werden zurzeit insgesamt zwei Folgen der Krimi-Reihe „Friesland” in der ostfriesischen Stadt gedreht. Eine Folge hat den Arbeitstitel „Blutige Bescherung”. Darin wird ein Weihnachtsbaumplantagen-Besitzer tot aufgefunden. Auch bei den Serien-Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) dreht sich demnach alles ums Fest.

Das könnte Sie auch interessieren: Paukenschlag: Hamburger Krankenhaus schließt komplett

Die Krimi-Komödien-Reihe aus der ostfriesischen Stadt wird seit 2014 im ZDF ausgestrahlt. Laut Sender erreichen die Filme im linearen Fernsehen zwischen sechs und acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und in der Regel Quoten von über 20 Prozent in der Hauptsendezeit. Online wurden 2025 im Schnitt für die drei Folgen des Jahres mehr als 1,2 Millionen Views gezählt. (dpa/mp)