Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Mopedfahrer (15) stirbt

Nach einem Unfall in Vorpommern sind noch viele Fragen offen. Fest steht: Ein 15-Jähriger ist tot – und der mutmaßliche Unfallfahrer ist auf der Flucht.

Bei Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin Unfallflucht begangen. Bei der Kollision starb ein 15-jähriger Mopedfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei es am Donnerstag zwischen den Orten Zarrenthin und Müssentin zu dem Zusammenstoß gekommen, teilte die Polizei mit. Der 15-Jährige habe tödliche Verletzungen erlitten. „Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.“ Die Unfallumstände würden derzeit ermittelt. (dpa/mp)