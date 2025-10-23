mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Kind auf straße in Horn von Mofa erfasst und schwer verletzt – Zeugen gesúcht

Polizisten im Einsatz bei einem Unfall. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Jarmen

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Mopedfahrer (15) stirbt

Nach einem Unfall in Vorpommern sind noch viele Fragen offen. Fest steht: Ein 15-Jähriger ist tot – und der mutmaßliche Unfallfahrer ist auf der Flucht.

Bei Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin Unfallflucht begangen. Bei der Kollision starb ein 15-jähriger Mopedfahrer.

Das könnte Sie auch interessieren: Junger Mann wird bei Unfall aus Auto geschleudert – tot

Nach bisherigen Erkenntnissen sei es am Donnerstag zwischen den Orten Zarrenthin und Müssentin zu dem Zusammenstoß gekommen, teilte die Polizei mit. Der 15-Jährige habe tödliche Verletzungen erlitten. „Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.“ Die Unfallumstände würden derzeit ermittelt. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test