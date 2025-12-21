Verheerender Brand einer Biogasanlage – der Schaden ist enorm

Ein technischer Defekt an einer Rohrleitung hat zu einem Brand in einer Biogasanlage in Bergen auf Rügen geführt. Der Schaden ist hoch.

Ein Teil der Anlage, die sogenannte Klärschlammverwertungsanlage, war am Samstagmorgen im Bereich des Daches in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Grund sei ein technischer Defekt an einer Rohrleitung gewesen.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 500.000 bis 700.000 Euro geschätzt. Rund 80 Feuerwehrleute waren laut Polizei während des rund dreistündigen Einsatzes mit den Löscharbeiten beschäftigt. (dpa/mp)