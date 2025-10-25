Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus drängeln sich am Wochenende die Besucher, die Plätze in und vor den Kneipen und Restaurants am Stintmarkt sind genauso gut besucht wie die Geschäfte und Cafés in den Fußgängerzonen und am Sande. Aber nur ein paar Schritte vom Zentrum der mittelalterlichen Hansestadt entfernt gibt es ruhigere Ecken und noch viel mehr zu entdecken. Hier sind unsere Tipps für das unbekanntere Lüneburg.





