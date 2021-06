Urlaub in Dänemark: Die Grenzen werden geöffnet – aber nur für drei Länder!

Endlich! Das Warten hat ein Ende. Dänemark wird seine Grenzen für Touristen aus Deutschland, Norwegen und Island öffnen. Das gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitag in Kopenhagen bekannt. Pünktlich zu den Sommerferien wird der Dänemark-Urlaub somit wieder möglich sein.

Am 15. Juni sollen die Schlagbäume wieder hoch gehen. Reisende müssten ein Hotel außerhalb Kopenhagens für mindestens sechs Nächte buchen. Die Grenzen zu den anderen EU-Staaten, den übrigen Mitgliedern des Schengen-Raums und Großbritannien sollen erst nach dem Sommer geöffnet werden.

Urlaub in Dänemark: Grenze öffnet am 15. Juni

Als eines der ersten Länder Europas hatte Dänemark im Kampf gegen Corona am 14. März seine Grenzen dichtgemacht. Touristen und andere Ausländer ohne konkreten Einreisegrund konnten seitdem nicht mehr in das Land einreisen.

Das hatte nicht nur Auswirkungen auf die vielen Frühjahrsurlauber aus Deutschland, sondern auch auf die wirtschaftliche Situation der dänischen Ferienhausbetreiber, deren Gäste zum größten Teil aus Deutschland stammen. Wer als Deutscher ein Sommerhaus in Dänemark besitzt oder seinen Partner in dem Land besuchen will, durfte bereits wieder einreisen.

Urlaub in Dänemark: Der Druck wurde immer größer

In den letzten Wochen war der Druck auf die dänische Regierung immer größer geworden. Nahezu alle Oppositionsparteien hatten auf eine Grenzöffnung zumindest für deutsche und norwegische Urlauber bestanden. Nun ist die Entscheidung also gefallen.

Ab dem 15. Juni dürfen deutsche Urlauber wieder nach Dänemark fahren. Die Sommerferien in Hamburg starten am 25. Juni. Ein Urlaub in Dänemark steht im Sommer somit nichts mehr im Wege. (alu)