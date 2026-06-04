Unwetterwarnung bei Hamburg: Schwere Gewitter und Orkanböen

Holen Sie den Sonnenschirm und die Klappstühle rein: In und um Hamburg wird es in den kommenden Tagen ungemütlich! Es drohen Gewitter und orkanartige Böen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Donnerstag ziehen von Südwesten her kräftige Gewitter auf. Dabei kann es Starkregen mit rund 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde geben, dazu kleinkörnigen Hagel. Vereinzelt sind auch heftigere Entwicklungen möglich – mit bis zu 30 Litern Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagelkörnern um zwei Zentimeter. Dann besteht Unwettergefahr. Immerhin: Der DWD schätzt die Wahrscheinlichkeit dafür jedoch als gering ein.

Südlich von Hamburg gelten amtliche Unwetterwarnungen, dort sind schwere Gewitter und Orkanböen mit bis zu 120 km/h möglich.

Auch am Freitag schwere Gewitter möglich

Am Freitag bleibt es wechselhaft – und es kann erneut Gewitter geben: Es können einzelne schwere Gewitter entstehen, erneut mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und kleinem Hagel. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 20 Grad. In der Nacht zum Samstag beruhigt sich das Wetter allmählich, später kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf rund acht Grad ab.

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Auch am Wochenende ist noch keine echte Wetterruhe in Sicht: Am Samstag ziehen nach Nebelauflösung von der Elbe her Schauer auf, örtlich sind Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad auf Sylt und 21 Grad in Hamburg. Am Sonntag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, mit weiteren Schauern und einzelnen Gewittern bei 19 bis 22 Grad. (tst)